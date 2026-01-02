Trump über seinen Gesundheitszustand: "Habe sehr gute Gene"

Trump hat sich zu Spekulationen über seine Fitness geäußert. Er habe gute Gene, so der US-Präsident. Er nehme aber eine höhere Dosis Aspirin, als seine Ärzte empfehlen würden.

US-Präsident Donald Trump hat in einem Interview versucht, anhaltenden Spekulationen über seinen Gesundheitszustand ein Ende zu setzen. Er habe viel Energie, was er auf seine Gene zurückführe, sagte Trump dem "Wall Street Journal". "Genetik ist sehr wichtig. Und ich habe sehr gute Gene."

Öffentliche Auftritte Trumps hatten 2025 eine Debatte darüber ausgelöst, wie es um die körperliche Fitness des 79-Jährigen steht. Mehrmals wurde er etwa mit Blutergüssen auf dem Handrücken seiner rechten Hand gesehen, die trotz großzügig aufgetragenem Make-up auffielen. Zudem waren seine Knöchel stark geschwollen. Das Weiße Haus hatte im Sommer mitgeteilt, dass beim Präsidenten eine chronische Venenschwäche diagnostiziert worden sei.

Trump hat kurzzeitig Kompressionsstrümpfe getragen

In dem Interview mit dem "Wall Street Journal" räumte Trump ein, dass er es wegen der Schwellungen kurzzeitig mit Kompressionsstrümpfen versucht habe, sie aber wieder abgelegt habe, da er sie nicht mochte. Die Blutergüsse an Trumps Hand führte Regierungssprecherin Karoline Leavitt auf "häufiges Händeschütteln und die Einnahme von Aspirin" zurück. Trump nimmt das Mittel regelmäßig ein, um das Risiko von Herzinfarkt und Schlaganfall zu senken.

Er schlucke eine höhere Dosis Aspirin, als seine Ärzte empfehlen würden, sagte Trump im Interview. Er weigere sich aber, die Dosis zu senken, weil er es seit 25 Jahren nehme und da "ein bisschen abergläubisch" sei.

Laut seinem Leibarzt Sean Barbabella nimmt Trump täglich 325 Milligramm Aspirin ein. "Man sagt, Aspirin sei gut, um das Blut zu verdünnen, und ich möchte kein dickes Blut haben, das durch mein Herz fließt", sagte der US-Präsident.

Ich will schönes, dünnes Blut, das durch mein Herz fließt. Ergibt das Sinn? „ Donald Trump, Präsident USA

Trump dementiert, im Weißen Haus eingeschlafen zu sein

Im Interview bestritt Trump außerdem, bei Sitzungen im Weißen Haus eingeschlafen zu sein. Dabei gibt es mehrere Videoaufnahmen, die nahelegen, dass der Präsident vor laufenden Kameras einnickte. "Ich schließe sie (die Augen) einfach. Das ist für mich sehr entspannend", sagte er.

Manchmal machen sie ein Foto von mir beim Blinzeln, und dann erwischen sie mich mitten im Blinzeln. „ Donald Trump, Präsident USA

Er habe nachts noch nie viel geschlafen - eine Gewohnheit, über die er bereits in seiner ersten Amtszeit berichtet hatte. Seinen Tag beginne er früh in der Residenz des Weißen Hauses, ehe er gegen 10 Uhr ins Oval Office gehe und bis 19 oder 20 Uhr arbeite, erklärte Trump.

Zweifel an seinem Hörvermögen wies er ebenfalls zurück. Er habe nur dann Probleme, "wenn viele Leute gleichzeitig sprechen".

Trump bereut Computertomographie von Herz und Unterleib

Im Interview gestand Trump zudem, dass er die Debatte über seine Verfassung mit einer Untersuchung in einer Militärklinik im Herbst mitbefeuert habe. Dort habe er eine Computertomographie (CT) vornehmen lassen, sagte er.

Im Oktober hatte er noch behauptet, es habe sich um eine Magnetresonanztomographie (MRT) gehandelt. Eine CT ist eine schnellere Form der diagnostischen Bildgebung als eine MRT, liefert aber weniger Details über Gewebeunterschiede. Trumps Leibarzt Barbabella teilte am Donnerstag (Ortszeit) mit, der Körperscan habe keine Auffälligkeiten ergeben.

Trump sagte zudem im Interview, dass er die Computertomographie von seinem Herzen und Unterleib bereue. "Rückblickend ist es blöd, dass ich sie machen ließ, weil es ihnen ein wenig Munition gab", erklärte er mit Blick auf seine Kritiker. "Mir wäre es viel besser ergangen, wenn sie es nicht gemacht hätten, weil die Tatsache, dass ich sie gemacht habe, den Eindruck erweckte: "Oh je, stimmt etwas nicht?" Nun, mir fehlt nichts."