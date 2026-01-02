Livestream
Skisprung-Bundestrainer vor Abschied:Horngacher: "Sehr viele schöne Dinge erlebt"

Der scheidende Skisprung-Bundestrainer Stefan Horngacher blickt im Interview mit Andreas Kürten auf seine Amtszeit zurück. Für die Zukunft hat er noch keine Pläne.
