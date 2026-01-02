  3. Merkliste
  4. Suche
Sport
Wintersport

Skispringen: Horngacher: "Sehr viele schöne Dinge erlebt"

Skisprung-Bundestrainer vor Abschied:Horngacher: "Sehr viele schöne Dinge erlebt"

|
Skisprung-Bundestrainer Stefan Horngacher

Der scheidende Skisprung-Bundestrainer Stefan Horngacher blickt im Interview mit Andreas Kürten auf seine Amtszeit zurück. Für die Zukunft hat er noch keine Pläne.

Whatsapp Logo
Quelle: Reuters

Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.

Themen
SportWintersportSkispringen

Mehr Wintersport

  1. Sportstudio: Nordische Kombination

    Ergebnisse, Kalender:Tour de Ski und Vierschanzentournee

  2. Biathlon Nation – Ein Team. Eine Mission.

    Sport:Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission.

  3. Ein Biathlon-Sportler auf einer Piste mit verschneiten Bergen im Hintergrund.

    Der Überblick:Aktuelle News zum Wintersport

Demnächst live

Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission.

Simon Kaiser
Episode 1

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Konkurrenzkampf

Video34:06
Selina Grotian
Episode 2

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Am Limit

Video26:20
Philipp Nawrath
Episode 3

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Rückenwind

Video33:46
Philipp Horn
Episode 4

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Riskanter Plan

Video29:40
Franziska Preuß
Episode 5

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Showdown

Video32:40