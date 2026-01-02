Stefan Kuntz ist nicht mehr Sportvorstand des Hamburger SV. Der 63-Jährige bat den Bundesligisten "aus familiären Gründen" um eine sofortige Vertragsauflösung.

Der Fußball-Bundesligist Hamburger SV und Sportvorstand Stefan Kuntz beenden ihre Zusammenarbeit. Wie der Bundesligist am Freitag bekannt gab, einigte sich der Klub mit dem 63-Jährigen auf eine Vertragsauflösung. Kuntz hatte den Aufsichtsrat nach Weihnachten "aus persönlichen familiären" Gründen um eine sofortige Beendigung seiner Tätigkeit gebeten.

Kuntz: Gibt wichtigeres als Fußball

"Manchmal gibt es wichtigere Dinge als Fußball. Das ist nun bei mir der Fall", sagte Kuntz: "Mehr möchte ich dazu nicht sagen und bitte darum, dies zu respektieren. Dem HSV danke ich für tolle anderthalb Jahre."

Kuntz hatte den Club im Mai 2024 von Vorgänger Jonas Boldt übernommen. In der anschließenden Saison hatte er mit dem Festhalten am damals unerfahrenen Trainer Merlin Polzin großen Anteil daran, dass der Club nach sieben Jahren Zweitliga-Zugehörigkeit wieder 2025 in die Bundesliga aufstieg.

HSV will mit bestehendem Personal weitermachen

Die Meldung dürfte bei vielen Fans auch für Besorgnis sorgen. Zuletzt war es in Medien vor allem um die Verlängerung seines im kommenden Sommer auslaufenden Vertrags gegangen. Dabei hatte es nach außen kaum wahrnehmbare Zeichen gegeben, dass Kuntz beim Trainingsstart des Clubs am Freitag nicht mehr als Sportvorstand im Amt sein würde.

Vorerst will der Club wohl mit dem vorhandenen Personal weiter agieren. "Wir haben in den vergangenen Tagen viele Gespräche geführt und sind mit Vorstand Eric Huwer und einer starken zweiten Führungsebene gut aufgestellt für die kommenden Aufgaben", sagte der Aufsichtsratsvorsitzende Michael Papenfuß.

Quelle: SID, dpa