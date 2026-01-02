Elektroautos: Norwegen bei Neuzulassungen fast bei 100 Prozent

In Deutschland noch weit entfernt, in Norwegen schon Alltag: 2025 war fast jeder neu zugelassene Pkw im skandinavischen Land ein E-Auto.

In Norwegen ist die Zahl der Neuzulassungen von batteriebetriebenen Autos 2025 auf knapp 96 Prozent angestiegen. Die Gründe dafür sind Steuererleichterungen und hohe Abgaben für Verbrennerautos. 02.01.2026 | 0:24 min

Fast jeder 2025 in Norwegen neu zugelassene Pkw war ein Elektroauto, wie die Organisation für Straßenverkehrsinformation (OFV) mitteilte. Demnach lagen die Marktanteile bei den Neuzulassungen je nach Antriebsart bei:

95,9 Prozent für Elektroautos

2,8 Prozent für Hybrid-Fahrzeuge

1 Prozent für Diesel-Pkw

0,3 Prozent für Benziner

Auch wenn beide Märkte allein schon wegen ihrer Größe nur bedingt zu vergleichen sind: Deutschland ist von solchen Zahlen weit entfernt. Für das gesamte Jahr 2025 liegen noch keine Zahlen vor, doch von Januar bis November machten reine Elektroautos in der Bundesrepublik laut Kraftfahrt-Bundesamt 18,8 Prozent der Pkw-Neuzulassungen aus.

Tesla schlägt Volkswagen - auch BMW, Audi und Mercedes in Top 10

Die beliebteste Automarke in Norwegen ist aktuell Tesla. Fast jeder fünfte der rund 180.000 neu zugelassenen Pkw war 2025 laut OFV-Statistik ein Tesla. Mit gut 13 Prozent lag Volkswagen demnach auf dem zweiten Platz der meistgekauften Neuwagen. Mit BMW (5,6 Prozent, Platz 5), Audi (4,2 Prozent, Platz 7) und Mercedes-Benz (3,4 Prozent, Platz 9) lagen drei weitere deutsche Autokonzerne in den Top 10.

Tesla und Musk: Untrennbar verbunden. Deswegen erleidet Tesla in weiten Teilen Europas einen Imageverlust. In Norwegen kämpft das Unternehmen mit Preisnachlässen um seinen Marktanteil. 03.06.2025 | 2:06 min

2025 war laut OFV auch das Jahr, in dem der Anteil der Elektroautos am gesamten Pkw-Bestand in Norwegen erstmalig den der Dieselautos übertraf. Pkw mit E-Antrieb machten mit 32,5 Prozent den größten Anteil auf den norwegischen Straßen aus, während rund 31 Prozent mit Diesel- und gut 23 Prozent mit Benzinmotor fuhren. Den Rest machten Hybridmodelle aus.

Zum Vergleich: In Deutschland lag der Anteil der Elektroautos am gesamten Fahrzeugbestand Stand 1. Oktober bei 3,9 Prozent - inzwischen dürfen es rund 4 Prozent sein.

Norwegen forciert Umstieg auf E-Mobilität seit Jahren

Seit Jahren fördert der norwegische Staat Autos mit E-Antrieb massiv - sowohl steuerlich als auch mit ausreichend Parkplätzen, Ladestationen und anderen Vorteilen für Fahrer von Elektroautos.

Einer der Gründe für den Rekord bei der Zulassung von Pkw mit Elektromotor im vergangenen Jahr dürfte eine Änderung bei der Mehrwertsteuer sein. Zum Jahresbeginn 2026 wurde der Steuerfreibetrag beim Kauf von Elektroautos in Norwegen deutlich gesenkt. Viele Käufer schlugen deshalb noch 2025 zu. "Wir sehen die Wirkung einer langfristigen und zielgerichteten Elektroauto-Politik und wie sich konkrete Steuerentscheidungen unmittelbar auf den Markt auswirken", erklärte OFV-Direktor Geir Inge Stokke laut der Mitteilung.

Nach dem Wegfall der staatlichen Kaufprämie ist die Zulassung von E-Autos eingebrochen. Das Gegenteil ist in Norwegen passiert, hier sind Benziner und Dieselfahrzeuge unbeliebt. 13.01.2025 | 1:42 min

Quelle: dpa