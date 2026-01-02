Nach dem Brand in Crans-Montana trauern Angehörige um die Opfer. ZDF heute live berichtet über neue Erkenntnisse aus einer Pressekonferenz und ordnet das Geschehen ein.

Nach dem tödlichen Brand in einer Bar im Schweizer Wintersportort Crans-Montana trauern Angehörige, Freunde und Anwohner um die Opfer. Bei einer Gedenkfeier erinnerten Kerzen und Blumen an die rund 40 Toten der Silvesternacht. Etwa 115 Menschen wurden verletzt.

ZDFheute live überträgt die Pressekonferenz. Dazu spricht Moderatorin Barbara Parente mit ZDF-Reporterin Anna-Maria Schuck vor Ort in Crans Montana. Außerdem dabei: Der Brandschutzexperte Rubert Ehrlenspiel der TU München zu den Hintergründen und den Auswirkungen eines sogenannten Flashovers. Brand-Mediziner Prof. Tobias Hirsch zu der Schwere der Verletzungen.

Wann beginnt ZDFheute live zur Pressekonferenz zum Brand in Crans-Montana?