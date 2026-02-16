US-Ölblockade: Kuba vor dem Kollaps?

  3. Merkliste
US-Ölblockade gegen Kuba:Kuba vor dem Kollaps?

Kuba leidet unter einer Energiekrise - verschärft durch die US-Blockade von Öllieferungen. Was dahinter steckt - ZDFheute live mit Politikwissenschaftler Bert Hoffmann.

Tourismus, Verkehr, Lebensmittelproduktion – Kuba leidet unter einer Energiekrise in vielen Bereichen des alltäglichen Lebens. Verschärft wird sie durch US-Präsident Trumps Blockade von Öllieferungen.  

In der Vergangenheit hat Kuba sein Öl hauptsächlich aus Venezuela bezogen. Doch diese Lieferungen wurden gestoppt, nachdem US-Truppen Anfang Januar Venezuelas Machthaber Nicolás Maduro festgenommen haben. Mittlerweile droht US-Präsident Trump mit Zusatzzöllen für Waren aus allen Ländern, die noch Öl an Kuba liefern. Die Folge: Internationale Airlines haben wegen des Treibstoffmangels ihre Flüge auf die Insel eingestellt. Auch das Auswärtige Amt rät derzeit von nicht notwendigen Reisen nach Kuba ab. 

Was steckt hinter Trumps Ölblockade? Wie geht es den Menschen im Land? Und wie lange wird Kubas Wirtschaft die Ölblockade noch durchhalten? Darüber spricht Barbara Parente bei ZDFheute live mit Politikwissenschaftler Bert Hoffmann. 

Mit Material von AFP und AP

