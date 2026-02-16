US-Ölblockade: Kuba vor dem Kollaps?

In der Vergangenheit hat Kuba sein Öl hauptsächlich aus Venezuela bezogen. Doch diese Lieferungen wurden gestoppt, nachdem US-Truppen Anfang Januar Venezuelas Machthaber Nicolás Maduro festgenommen haben. Mittlerweile droht US-Präsident Trump mit Zusatzzöllen für Waren aus allen Ländern, die noch Öl an Kuba liefern. Die Folge: Internationale Airlines haben wegen des Treibstoffmangels ihre Flüge auf die Insel eingestellt. Auch das Auswärtige Amt rät derzeit von nicht notwendigen Reisen nach Kuba ab.