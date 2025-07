Miersch nennt Weidel-Rede "hasserfüllt"

09.07.2025 | 10:10 |

SPD-Fraktionschef Matthias Miersch fordert im Bundestag ein AfD-Verbotsverfahren. Nach Weidels Rede sagt er: "Wie kann man so eiseskalt, so hasserfüllt als Mensch eine solche Rede halten?" Forderungen nach einer "Transformation des Staatsvolkes" erinnerten ihn "an alte Zeiten, wo es um Rassenlehre ging", sagt Miersch.