Tod von Familie in Istanbul: Wohl gefährliches Gas in Hotelzimmer

Tod einer Hamburger Familie:Istanbul: Wohl gefährliches Gas in Hotelzimmer der Familie
Im Hotelzimmer der in Istanbul verstorbenen Familie aus Hamburg wurden wohl Spuren des toxischen Gases Phosphin gefunden. Eine Vergiftung als Todesursache gilt als wahrscheinlich.
Im Hotelzimmer der in Istanbul in der Türkei verstorbenen Hamburger Familie ist laut einem Bericht das toxische Gas Phosphin entdeckt worden. Der Stoff sei etwa in aus dem Zimmer entnommenen Wischproben festgestellt worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu unter Berufung auf einen Bericht der Rechtsmedizin.
Auch in Handtüchern des Hotels habe man Phosphin entdeckt. Vieles deutet offenbar darauf hin, dass die Familie an den Folgen einer Vergiftung mit diesem Gas gestorben ist.
Bei der Bekämpfung von Schädlingen wird häufig der Stoff Aluminiumphosphid eingesetzt. In Verbindung mit Wasser - Luftfeuchtigkeit genügt - entsteht das toxische Gas Phosphin. Das Gas schädigt die Körperzellen von Säugetieren und verhindert in größeren Konzentrationen den Sauerstoff-Transport im Blut. Phosphin kann bei Menschen unter anderem zu Reizhusten, Erbrechen, Leber- und Nierenfunktionsstörungen führen und beim Einatmen lebensbedrohlich sein.
Hamburger Familie hatte im November Urlaub in Istanbul gemacht
Die Familie hatte Mitte November in Istanbul Urlaub gemacht, als die Eltern und ihre Kinder im Alter von drei und sechs Jahren erkrankten. Die Familie wurde ins Krankenhaus gebracht, doch alle Hilfe kam zu spät.
Wenige Tage nach den Kindern sowie der Mutter war auch der Vater im Krankenhaus verstorben. Laut einem vorläufigen Gutachten der Rechtsmedizin könnte eine Schädlingsbekämpfung im Zimmer unter der Familie deren Tod verursacht haben. Gesichert ist das bisher nicht.
Lebensmittelvergiftung gilt als unwahrscheinlich
Das Hotel wurde nach dem Vorfall geschlossen, im Zusammenhang damit wurden elf Menschen festgenommen.
Eine zunächst im Raum stehende Lebensmittelvergiftung als Todesursache wurde als weniger wahrscheinlich bezeichnet. Tests in den Einrichtungen, in denen die Familie gegessen hatte, hatten keine Auffälligkeiten aufgewiesen, so Anadolu.
