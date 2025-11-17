Verdacht auf Lebensmittelvergiftung: Türkei: Vater gestorben

Nach dem Tod der Hamburger Mutter und ihrer zwei Kinder ist auch der Vater in Istanbul gestorben. Das teilte der Chef der Istanbuler Gesundheitsdirektion auf X mit.

Nach der Hamburger Mutter und ihren beiden Kindern ist auch der Vater verstorben. Zuvor waren sie wegen Erbrechen und Übelkeit ins Krankenhaus eingeliefert worden (Symbolbild). Quelle: Imago

Nach dem Tod der Hamburger Mutter und ihrer zwei Kinder ist auch der Vater in Istanbul in der Türkei gestorben. Das teilte der Chef der Istanbuler Gesundheitsdirektion, Abdullah Emre Güner, auf X mit. Die Mutter und ihre zwei Kinder, die in Istanbul Urlaub machten, waren in der vergangenen Woche gestorben.

"Möge Gott den Familienmitgliedern, die ihr Leben verloren haben, gnädig sein", schrieb er auf X. Den Angehörigen sprach er sein Beileid aus. Die Untersuchung des Vorfalls gehe weiter, so Güner.

Tod von Familie in Istanbul: Lebensmittelvergiftung?

Ermittler vermuteten bisher eine Lebensmittelvergiftung. Sie gehen aber auch Hinweisen auf eine Vergiftung durch Chemikalien nach, die bei der Bekämpfung von Ungeziefer verwendet werden. Konkrete Beweise sind bisher noch nicht öffentlich gemacht worden.

Istanbuls Polizei ermittelt, nachdem eine Mutter und zwei Kinder aus Deutschland im Urlaub verstorben waren. Weitere Gäste beklagten Vergiftungserscheinungen. Das Hotel ist geräumt und versiegelt 17.11.2025 | 2:35 min

Am Montag gab es weitere Festnahmen. Dabei handele es sich um zwei Hotelangestellte sowie eine Person, die Schädlingsbekämpfung in dem Hotel der Familie durchgeführt habe, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu.

Insgesamt seien nun elf Verdächtige in Gewahrsam. Vier werden dem Haftrichter vorgeführt - dabei handelt es sich um Verkäufer von Gerichten und Süßigkeiten.

Kinder und Mutter starben kurz nacheinander

Das Hotel der Familie wurde inzwischen evakuiert und versiegelt. Zuvor waren zwei weitere Touristen aus demselben Hotel mit Vergiftungserscheinungen im Krankenhaus behandelt worden. Ein Zimmer sei mit Chemikalien zur Ungezieferbekämpfung desinfiziert worden, hieß es.

Vater, Mutter und die Kinder waren vor mehr als einer Woche nach Istanbul gereist. Die Familie soll am Dienstag um die Mittagszeit in den Stadtteil Ortaköy gefahren sein. Das habe der Vater der Familie ausgesagt, bevor sich sein Zustand verschlechtert habe, berichtet die Zeitung "Sabah". Dort hatte die Familie verschiedene Streetfood-Gerichte zu sich genommen.

Nach den drei Todesfällen in Istanbul sind die Hamburger Mutter und ihre zwei Kinder in der Türkei beigesetzt worden. Die genaue Todesursache ist weiterhin unklar. 17.11.2025 | 2:38 min

Am Mittwoch sei die Familie zunächst wegen Übelkeit und Erbrechens in ein Krankenhaus mit Verdacht auf Lebensmittelvergiftung eingeliefert worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu.

Später sei die gesamte Familie erneut in Krankenhäuser gekommen. Zunächst seien beide Kinder gestorben, dann im Abstand einiger Stunden auch die Mutter. Die Behörden ließen einen Laden im Bezirk Beşiktas auf unbestimmte Zeit versiegeln.

Deutsche Familie mit türkischen Wurzeln

Türkischen Medien zufolge hat die Familie türkische Wurzeln und war in den Urlaub nach Istanbul gereist. Das Auswärtige Amt bestätigte, es habe sich um deutsche Staatsbürger gehandelt. Die Mutter und die Kinder wurden inzwischen im westtürkischen Afyonkarahisar beigesetzt.