Nach Tod von Mutter und Kindern:Türkei: Weitere Touristen wohl mit Vergiftung im Krankenhaus
In Istanbul sind laut Medienberichten weitere Touristen mit Vergiftungserscheinungen ins Krankenhaus gekommen. Eine Mutter aus Hamburg und ihre beiden Kinder waren zuvor gestorben.
Nach dem Tod einer Hamburger Mutter und ihrer zwei Kinder in der Türkei sind Medienberichten zufolge zwei weitere Touristen mit Vergiftungserscheinungen ins Krankenhaus gekommen. Sie hätten in demselben Hotel im Istanbuler Stadtteil Fatih übernachtet wie die Familie aus Hamburg, berichtete die Nachrichtenagentur DHA.
Die Polizei ermittele vor Ort. Der Tageszeitung "Cumhuriyet" zufolge handelt es sich um Touristen aus Italien und Marokko.
Tod von Familie: Ermittler warten auf Laborergebnisse
Die Mutter, ihr sechsjähriger Sohn und ihre dreijährige Tochter sollten im Laufe des Tages im westtürkischen Afyonkarahisar beigesetzt werden, von wo die Familie stammt. Der Vater der Hamburger Familie wird weiter auf der Intensivstation behandelt.
Als Todesursache vermuten die Ermittler weiterhin eine Lebensmittelvergiftung. Noch werde aber auf Laborergebnisse gewartet, so die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Ein erster Autopsiebericht habe kaum nennenswerte Hinweise geliefert.
Vier Festnahmen, ein Laden in Istanbul geschlossen
Am Freitag waren bereits vier Verdächtige festgenommen worden. Laut dem Staatssender TRT handelt es sich um Verkäufer von Süßigkeiten, gefüllten Muscheln und einem Gericht aus Kalbsdärmen (Kokorec). Die Familie hatte das Streetfood nach Aussage des Vaters gegessen, bevor sich ihr Zustand am Mittwoch verschlechterte.
Den Festgenommenen werde fahrlässige Tötung vorgeworfen, berichtete Anadolu. Demnach sind alle Verdächtigen wegen anderer Delikte vorbestraft. Türkische Behörden ließen außerdem einen Laden im Stadtteil Besiktas schließen, von dem sie laut der Zeitung "Cumhuriyet" annahmen, dass er den Vorfall verursacht haben könnte.