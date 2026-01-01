  3. Merkliste
  4. Suche
Panorama

Silvester in Berlin: Polizei meldet Hunderte Festnahmen

Silvester in der Hauptstadt:Berliner Polizei meldet Hunderte Festnahmen

|

Die Polizei ist mit einem Großaufgebot gegen Silvester-Randalierer in der Hauptstadt vorgegangen. Gefährliche Böllerei und Feuerwerksmissbrauch führten zu etwa 400 Festnahmen.

Polizisten und Fahrzeuge der Polizei bei stehen bereit für die 'WeAreBerlin'-Party auf der Straße des 17. Juni.

Mindestens neun Einsatzkräfte wurden außerdem verletzt.

Quelle: dpa

Die Zahl der kurzzeitigen Festnahmen wegen gefährlicher Böllerei und Abschießens von Raketen ist in der Silvesternacht in Berlin auf rund 400 gestiegen. Diese Zahl nannte die Polizei gegen 4.00 Uhr auf der Onlineplattform X.

X-Post der Polizei Berlin

Ein Klick für den Datenschutz

Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von X nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von X übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von X informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

Datenschutzeinstellungen anpassen

Meistens sei es um Missbrauch von Feuerwerkskörpern gegangen.

Sieben Verdächtige seien von der Polizei in sogenannten Unterbindungsgewahrsam genommen worden, um zu verhindern, dass sie weitere Delikte begehen. Etwa 15 Polizisten seien leicht verletzt worden. Viele davon erlitten laut Polizei Knalltraumata durch Böllerexplosionen.

Feuerwerk vor einer Stadt bei Nacht

Milliarden Menschen haben das neue Jahr begrüßt – mit ganz unterschiedlichen Bräuchen.

31.12.2025 | 1:32 min

Polizei mit Großaufgebot im Einsatz

Nach Ausschreitungen in der Silvesternacht in vergangenen Jahren war die Berliner Polizei in diesem Jahr an Silvester mit einem Großaufgebot von 4.300 Beamtinnen und Beamten im Einsatz.

Die Polizei teilte zudem in Onlinediensten mit:

Um empathielose Böllerexzesse zu vermeiden haben wir bis heute Abend zahlreiche Kontrollen durchgeführt und große Mengen illegaler Pyrotechnik sichergestellt.

Berliner Polizei

Unter anderem seien bei Durchsuchungen von Autos und einer Wohnung im Stadtgebiet Kugelbomben sichergestellt worden.

Eine Zaun-Absperrung am Brandenburger Tor

Während viele Menschen den Jahreswechsel feiern, sind andere bei der Arbeit. Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte bereiteten sich auf die Silvesternacht vor.

31.12.2025 | 1:29 min

Bereits am Abend meldete die Berliner Polizei mehrere Vorfälle: Im Bezirk Mitte soll eine Person von einem Balkon aus mit einer Schreckschusswaffe geschossen haben. Ein Einsatzteam habe in der Wohnung eine PTB-Waffe beschlagnahmt. PTB-Waffen sind Schreckschuss-, Signal- oder Reizgaswaffen.

Quelle: dpa, AFP
Über dieses Thema berichtete die heute Xpress vom 01.01.2026 ab 00:48 Uhr.
Thema
Berlin

Mehr zum Jahreswechsel

  1. Feuerwerk ist bei der Silvester-Veranstaltung "Yeah 26" über dem Brandenburger Tor zu sehen

    Silvester-Partys:Deutschland und die Welt starten ins Jahr 2026

    mit Video1:32
  2. Mann beißt in der Silvesternacht in eine Weintraube

    Bräuche und Traditionen:Ungewöhnliche Silvester-Traditionen in Europa

    von Renée Severin
    mit Video1:20
  3. Feuerwerkskörper liegen auf der Straße.

    Verbot ab Jahreswechsel 2026/2027:Niederlande böllern zum letzten Mal an Silvester

    mit Video2:34
  4. Diana Zimmermann
    Update

    Update am Morgen:Alle Jahre wieder: Debatte ums Böllerverbot

    von Diana Zimmermann