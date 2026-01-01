Silvester in Berlin: Polizei meldet Hunderte Festnahmen

Die Polizei ist mit einem Großaufgebot gegen Silvester-Randalierer in der Hauptstadt vorgegangen. Gefährliche Böllerei und Feuerwerksmissbrauch führten zu etwa 400 Festnahmen.

Mindestens neun Einsatzkräfte wurden außerdem verletzt. Quelle: dpa

Die Zahl der kurzzeitigen Festnahmen wegen gefährlicher Böllerei und Abschießens von Raketen ist in der Silvesternacht in Berlin auf rund 400 gestiegen. Diese Zahl nannte die Polizei gegen 4.00 Uhr auf der Onlineplattform X.

X-Post der Polizei Berlin Ein Klick für den Datenschutz Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von X nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von X übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von X informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. X-Inhalte anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Meistens sei es um Missbrauch von Feuerwerkskörpern gegangen.

Sieben Verdächtige seien von der Polizei in sogenannten Unterbindungsgewahrsam genommen worden, um zu verhindern, dass sie weitere Delikte begehen. Etwa 15 Polizisten seien leicht verletzt worden. Viele davon erlitten laut Polizei Knalltraumata durch Böllerexplosionen.

Milliarden Menschen haben das neue Jahr begrüßt – mit ganz unterschiedlichen Bräuchen. 31.12.2025 | 1:32 min

Polizei mit Großaufgebot im Einsatz

Nach Ausschreitungen in der Silvesternacht in vergangenen Jahren war die Berliner Polizei in diesem Jahr an Silvester mit einem Großaufgebot von 4.300 Beamtinnen und Beamten im Einsatz.

Die Polizei teilte zudem in Onlinediensten mit:

Um empathielose Böllerexzesse zu vermeiden haben wir bis heute Abend zahlreiche Kontrollen durchgeführt und große Mengen illegaler Pyrotechnik sichergestellt. „ Berliner Polizei

Unter anderem seien bei Durchsuchungen von Autos und einer Wohnung im Stadtgebiet Kugelbomben sichergestellt worden.

Während viele Menschen den Jahreswechsel feiern, sind andere bei der Arbeit. Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte bereiteten sich auf die Silvesternacht vor. 31.12.2025 | 1:29 min

Bereits am Abend meldete die Berliner Polizei mehrere Vorfälle: Im Bezirk Mitte soll eine Person von einem Balkon aus mit einer Schreckschusswaffe geschossen haben. Ein Einsatzteam habe in der Wohnung eine PTB-Waffe beschlagnahmt. PTB-Waffen sind Schreckschuss-, Signal- oder Reizgaswaffen.

Quelle: dpa, AFP