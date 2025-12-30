Update am Morgen: Alle Jahre wieder - Debatte ums Böllerverbot

Guten Morgen,

für Weihnachtsgeschenke war kein Geld da, für Böller schon. Während die Einzelhändler noch ihr maues Adventsgeschäft beklagen, erwarten Feuerwerksverkäufer einen Rekordumsatz. Wie ist das möglich? Weil das Institut der deutschen Wirtschaft auf ein "Ende der Misere" 2026 hofft? Wohl kaum.

Schon seit einigen Jahren zeigen Umfragen, dass eine Mehrheit der Deutschen gegen die private Böllerei ist. Selbst in China wurde der Spaß, der früher zwei ganze lange Wochen andauerte, inzwischen verboten oder massiv eingeschränkt. Aus Umweltgründen. In vielen anderen Ländern gibt es Restriktionen, bei uns gibt der Bundesinnenminister auf seiner Webseite Tipps und Anleitungen, wie man "das Silvesterfeuerwerk genießen und unverletzt ins neue Jahr starten" kann.

Die Argumente sind ausgetauscht. Verletzungen, Verstümmelungen, Todesfälle. Dann die Feinstaubbelastung, die laut Umweltbundesamt ein Prozent des gesamten Jahresausstoßes ausmacht, dazu verschreckte Tiere, Kleinkinder, überhaupt Menschen mit einem Nervenkostüm. Oder solchen aus Ländern, in denen Raketen eben nicht nur an Silvester und nicht aus Spaß fliegen.

Wie lustig es unsere ukrainischen Mitbürger finden, dass hier zum Feiern Kriegsgeräusche gehören (jaja, ursprünglich um böse Geister zu vertreiben, aber das klappt ja wohl nicht sehr gut), harrt noch einer Umfrage. Natürlich ist der Schrecken, der den Menschen bei einem lauten Knall ergreift, eine ernstgemeinte Schutzreaktion des Körpers. Aus Zeiten oder Regionen, in denen es richtig war und ist, Angst zu haben, wenn es sehr laut wird. Auch den Taiwanern fliegen gerade chinesische Kampfflugzeuge um die Insel und die Ohren. Alles andere als lustig.

200 Millionen Euro haben die Deutschen letztes Jahr verböllert, dieses Mal soll es noch mehr werden. Was treibt uns an? Trotz? Ein Gefühl von Freiheit? Spaß ohne Rücksicht auf Verluste anderer? Vielleicht ist es vorauseilende Nostalgie. Es könnte ja vielleicht wirklich der letzte Jahreswechsel sein, an dem die Böllerei nicht nur hoch und runter diskutiert, sondern dann auch wieder hemmungslos gelebt wird …

Ich wünsche Ihnen ein friedliches neues Jahr!

Diana Zimmermann, Leiterin des ZDF-Hauptstadtstudios

Lage im Nahost-Konflikt

Trump droht Iran mit Militärschlag im Fall von Neuaufrüstung: US-Präsident Donald Trump unterstützt israelische Angriffe auf den Iran, sollte das Land ein Abkommen ablehnen und seine Raketen- und Atomprogramme fortsetzen. Er befürworte einen Schlag, falls der Iran weiter Raketen baue, sagte Trump bei einem Treffen mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu in seiner Residenz Mar-a-Lago in Florida.

Was heute noch wichtig ist

Der Deutsche Wetterdienst stellt seine Jahresbilanz vor: Am vorletzten Tag des Jahres blickt der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach zurück auf das Wetter 2025. Wie warm, nass oder sonnig war das Jahr? Eines ist schon sicher, wie ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur vorab sagte: Ein Rekord ist in keiner Kategorie zu erwarten. Was die Temperatur angeht, war 2025 "wieder zu warm", so der Sprecher.

Eröffnung der 68. Aktion Dreikönigssingen: Heute findet der Eröffnungsgottesdienst zum Dreikönigssingen 2026 in Freiburg statt. Erwartet werden rund 600 Sternsinger. Nach Informationen des Kindermissionswerks und der Erzdiözese Freiburg soll das Motto der Sternsingeraktion in diesem Jahr "Schule statt Fabrik - Sternsingen gegen Kinderarbeit" heißen.

Suche nach MH370 soll fortgesetzt werden: Das Verschwinden von Flug MH370 der Malaysia Airlines zählt zu den großen Mysterien der Luftfahrtgeschichte. Die Spezialfirma Ocean Infinity wird nun nach einer mehrmonatigen Unterbrechung die Operation im Indischen Ozean fortsetzen. Die Suche soll sich auf Gebiete konzentrieren, in denen die Wahrscheinlichkeit, das Wrack zu finden, am höchsten ist. Berichten zufolge wird 1.500 Kilometer vor der Küste von Perth in Westaustralien gesucht. Das Flugzeug war am 8. März 2014 auf einem Flug von Kuala Lumpur nach Peking von den Radarschirmen verschwunden und abgestürzt.

Sportliche Highlights

Wir blicken zurück auf das sportliche Jahr der Frauen-Nationalmannschaft: Hinter dem Team liegt ein bewegendes Jahr. Dabei hat es Christian Wück bei der EM und in der Nations League geschafft, Begeisterung und Hoffnung zu wecken.

Das deutsche Biathlon-Team so nah wie nie: Die Doku "Biathlon-Nation" begleitet die Sportlerinnen und Sportler durch ein Jahr voll Druck, Tränen und Emotionen - und gibt Einblicke in das Herz des Teams:

Weitere Schlagzeilen

Die Nachrichten im Video

So wird das Wetter heute

Am Dienstag kann es im Erzgebirge und an den Alpen ein paar Schneeflocken geben. Sonst bleibt es trocken und es überwiegt der Sonnenschein. Bei einem im Osten lebhaften Nordwind werden minus 3 bis plus 5 Grad erreicht.

Zusammengestellt von Anna Grösch