Kugelbomben sind eigentlich nur für Profis zugelassen. An Silvester 2024/25 haben sie mehrere Menschen getötet. Solche Böller werden auch von Kriminellen eingesetzt: als Waffe.

Bei Großfeuerwerken sorgen Kugelbomben für leuchtende Explosionen am Himmel. Eine Recherche der ZDF-Reihe "Die Spur" zeigt: Solche Pyrotechnik, die wegen ihrer großen Sprengkraft nur von lizensierten Profis eingesetzt werden darf, ist auch für Laien leicht zu bekommen.

Tödliche Silvesternacht

Die Folgen können tödlich sein: Jan S. aus Ostwestfalen ist einer von fünf Menschen, die in der vergangenen Silvesternacht durch Feuerwerkskörper ums Leben kamen. Auf einem Feld in Geseke in Nordrhein-Westfalen zündete er eine Kugelbombe - und starb.

Ersthelfer Alexander Beutler erinnert sich:

Die Person war nicht mehr am ganzen Stück. Man kann das durchaus vergleichen mit irgendwelchen Kriegsszenen. „ Alexander Beutler, Freiwillige Feuerwehr Geseke

Die Kugelbombe, die Jan S. getötet hat, wurde von einem deutschen Unternehmen legal aus China importiert. Über Zwischenhändler gelangte der Sprengsatz an einen 19-Jährigen, der den Böller schließlich an Jan S. verkaufte. Der Kontakt zwischen den beiden entstand über die App Snapchat.

Online bestellt, vom Paketdienst geliefert

Auf TikTok und anderen Kanälen werden Böller der höchsten Kategorien F3 und F4 angeboten. Auch Laien können sie hier erwerben. Die aber dürfen solche Pyrotechnik weder kaufen noch zünden - laut Sprengstoffgesetz braucht es für den Erwerb einen Fachkundenachweis.

Verschickt werden solche Sprengsätze über Paketdienste. Deren Fahrer wissen oft nicht, was für eine gefährliche Fracht sie transportieren. Professionelle Pyrotechniker wie Wolfgang Stabe warnen vor plötzlichen Explosionen:

Ein Fahrer wird wahrscheinlich schwerlich eine Überlebenschance haben, wenn das während der Fahrt passiert. „ Wolfgang Stabe, Pyrotechniker

Noch schlimmer sei es, wenn die Kugelbombe in der Hand hochgeht:

Das ist so, wie wenn ich eine Handgranate in der Hand hätte. Das überlebe ich nicht. „ Wolfgang Stabe, Pyrotechniker

Böller als Waffen

Die Recherche der "Spur" zeigt: Die Sprengkraft von Profi-Pyrotechnik wird zunehmend auch bewusst eingesetzt - etwa bei Geldautomaten-Sprengungen oder gezielten Anschlägen.

In Frankfurt/Main nahm die Polizei im August 2025 zwei niederländische Teenager fest, die Pyro-Anschläge begangen haben sollen. Und in Solingen starb im Juni 2024 ein junger Niederländer, als ein mitgebrachter Sprengsatz vor einem Fitnessstudio explodierte.

In den Niederlanden werden Böller besonders häufig als Waffen eingesetzt. Mehr als 1.500 Sprengstoff-Angriffe gab es dort allein im vergangenen Jahr. Die Täter sind oft Jugendliche, die von Kriminellen über soziale Medien oder Gaming-Plattformen rekrutiert werden.

Experte: "Violence as a service"

Der Kriminologe Robin Hofmann von der Universität Maastricht spricht von "Violence as a Service", Gewalt als Dienstleistung:

Wir haben es da mit Jugendlichen, zum Teil sogar Kindern zu tun. 13, 14, 15 Jahre alt. Das Risiko für diese kriminellen Netzwerke, da zur Verantwortung gezogen zu werden, ist gering. „ Robin Hofmann, Kriminologe Universität Maastricht

"Und ich fürchte, dass wir da in Zukunft auch in Deutschland mehr sehen werden", sagt Hofmann. Die Niederlande haben inzwischen die Gesetze gegen Pyrotechnik verschärft. Ab Silvester 2026/2027 ist privates Feuerwerk dort komplett verboten.

Der Deutsche Bundestag hat vor kurzem härtere Strafen für Geldautomaten-Sprenger beschlossen. Umweltverbände und Polizeigewerkschafter fordern auch in Deutschland ein komplettes Böllerverbot - dafür gibt es unter den Innenministern aber bislang keine Mehrheit.

Über die Recherche Wieso gelangen potenziell tödliche Profi-Böller immer wieder in die Hände von Laien? Dazu sprechen die Reporter mit Ermittlern aus Deutschland und den Niederlanden - und werten Berichte von EU und Bundeskriminalamt aus.



Undercover auf dem "Polenmarkt": Von Berlin aus fährt ein eigener Shuttlebus zum sogenannten "Polenmarkt Hohenwutzen" - gleich hinter der deutsch-polnischen Grenze. Die Reporter dokumentieren mit versteckter Kamera, dass dort auch Laien Böller und Feuerwerk der Kategorie F4 kaufen können, das für sie eigentlich verboten ist.

