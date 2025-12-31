Startschuss für 2026: In der Südsee hat das neue Jahr begonnen

In Deutschland braucht man noch ein wenig Geduld, doch fern von Europa wurde das neue Jahr bereits begrüßt: In der Südsee und in Neuseeland feiert man mit Lichtshows und Feuerwerk.

In der Südsee hat das neue Jahr schon begonnen

2026 hat begonnen. Zwar noch nicht in Deutschland, aber auf einem Atoll in der Südsee. Um 11 Uhr deutscher Zeit haben die etwa 7.300 Einwohner von Kiritimati das neue Jahr begrüßt. Das Atoll mit rund 320 Quadratkilometern Landfläche und herrlichen Lagunen gehört zur Inselrepublik Kiribati, die mehrere Zeitzonen hat. Sie erstreckt sich mitten im Südpazifik entlang des Äquators.

Nur 15 Minuten später ging es auf den zu Neuseeland gehörenden Chatham Islands ins neue Jahr. Die Inseln mit etwas mehr als 700 Einwohnern liegen etwa 800 Kilometer östlich von Neuseeland und haben eine eigene Zeitzone.

Um 12 Uhr deutscher Zeit stießen dann Neuseeland sowie die Inselstaaten Samoa und Tonga auf 2026 an. In Neuseeland stehen die Wahrzeichen der größten Stadt Auckland im Mittelpunkt aufwendiger Lichtshows und Feuerwerke - allen voran der 328 Meter hohe Sky Tower, der höchste Turm der Südhalbkugel. Auch in der Hauptstadt Wellington sind Lichtspektakel und Musik geplant.

