Australien gedenkt der Terroropfer von Sydney

Eine Woche nach dem Anschlag auf ein jüdisches Fest in Sydney gedenkt Australien landesweit der Opfer. Am Bondi Beach und in vielen Städten halten die Menschen inne.

Schon in den vergangenen Tagen haben viele Menschen der Opfer gedacht - heute wird dazu landesweit aufgerufen. Quelle: dpa

In Australien gedenken die Menschen heute der 15 Todesopfer des Terroranschlags auf ein jüdisches Fest in Sydney vor einer Woche. Am berühmten Bondi Beach, wo zwei Attentäter am vergangenen Sonntag auf eine Menschenmenge geschossen hatten, fanden sich bereits am Morgen Menschen ein und setzten sich auf dem Strand im stillen Kreis zusammen.

Im Land waren die Flaggen auf Halbmast gesetzt - unter anderem auch an der Harbour Bridge, der Bogenbrücke über den Hafen von Sydney. Für 18:47 Uhr (08:47 MEZ) - dem Zeitpunkt, als die ersten Schüsse fielen - ist die Bevölkerung aufgerufen, nach dem Motto "Licht statt Dunkelheit" eine Kerze für die Opfer anzuzünden und für eine Gedenkminute innezuhalten.

Knapp eine Woche nach dem Anschlag auf ein jüdisches Fest am Bondi Beach haben Hunderte Rettungsschwimmer der Opfer gedacht. 15 Menschen waren am Sonntag getötet worden. 20.12.2025 | 0:21 min

Einsetzung von Untersuchungskommission gefordert

Am heutigen nationalen "Tag des Gedenkens" sprach sich der Premierminister des Bundesstaates New South Wales, wo sich der Terroranschlag ereignete, für die Einsetzung einer Untersuchungskommission aus. Es sei die Pflicht der Regierung, ihre Bürger zu schützen, sagte Chris Minns dem Sender ABC. Das sei vergangenen Sonntag nicht geschehen.

Es müssten daher die Ereignisse vor und am 14. Dezember untersucht und Konsequenzen gezogen werden. Es gibt Stimmen, die eine solche Kommission auch von der Landesregierung fordern.

Am Bondi Beach haben hunderte Surfer sich im Wasser zu einem Kreis formiert und eine Schweigeminute abgehalten – in Gedenken an die Opfer des antisemitischen Terroranschlags. 19.12.2025 | 0:29 min

Gesetzesinitiative gegen Hass und Hetze

Am Montag soll ein Gesetzentwurf ins Parlament von New South Wales eingebracht werden, mit dem Flaggen der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) sowie andere "hasserfüllte" Symbole und Parolen unter Strafe gestellt werden sollen.

Die Ermittlungsbehörden gehen davon aus, dass die Attentäter Verbindungen zum IS hatten oder zumindest ideologisch von ihm beeinflusst wurden. Verboten werden soll auch der Aufruf "Globalisiert die Intifada". Damit sind die palästinensischen Aufstände gegen die israelische Besatzung gemeint.

Nach dem Anschlag auf ein jüdisches Fest am Bondi Beach, bei dem insgesamt 15 Menschen getötet wurden, plant die australische Regierung nun, die Waffengesetze zu verschärfen. 15.12.2025 | 1:37 min

Australiens Regierungschef Anthony Albanese hatte nach dem Anschlag während des jüdischen Lichterfests Chanukka Versäumnisse im Kampf gegen Antisemitismus eingeräumt. Auch er kündigte schärfere Gesetze gegen Hassprediger und Hetze an.

Zudem sollen die strikten Waffengesetze weiter verschärft sowie Hunderttausende Schusswaffen im Land eingezogen werden.

Quelle: dpa, AFP