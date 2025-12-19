Hunderte Surfer gedenken am Bondi Beach der Terroropfer

Nach dem antisemitischen Angriff in Sydney trauert Australien. Nun gedenken Surfer mit einer besonderen Aktion der Opfer des Anschlags am Bondi Beach.

Am Bondi Beach haben hunderte Surfer sich im Wasser zu einem Kreis formiert und eine Schweigeminute abgehalten – in Gedenken an die Opfer des antisemitischen Terroranschlags. 19.12.2025 | 0:29 min

In Australien haben Hunderte Surfer der Opfer des verheerenden Terroranschlags am Bondi Beach in Sydney gedacht. Sie formten hierzu am Morgen mit ihren Surfbrettern im Meer einen großen Kreis und gedachten mit einer Schweigeminute der 15 Todesopfer, wie örtliche Medien berichteten.

"Sie haben unschuldige Opfer abgeschlachtet, und heute schwimme ich dort draußen und bin wieder Teil meiner Gemeinschaft, um das Licht zurückzubringen", sagte der 53-jährige Jason Carr der Nachrichtenagentur AFP.

Nach dem antisemitischen Angriff in Sydney steht das Land unter Schock. 15.12.2025 | 2:41 min

Mitglieder der jüdischen Gemeinde beteten zuvor am Strand, an dem sich eine riesige Anzahl an Surfern und Schwimmern eingefunden hatte. Der Bondi Beach ist Australiens berühmtester Strand und bei einheimischen Surfern und Touristen beliebt.

Hunderte Surfer versammelten sich im Wasser, um der Opfer des Terroranschlags am Bondi Beach zu gedenken. Quelle: AFP

Anschlag auf jüdisches Lichterfest

Zwei Attentäter hatten dort am Sonntag während des jüdischen Lichterfests Chanukka auf eine Menschenmenge geschossen. 15 Verletzte werden weiterhin im Krankenhaus behandelt. Der Strand war am Donnerstag größtenteils wieder der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden.

Die australischen Behörden stuften die Tat als antisemitischen Angriff ein. Australiens Premierminister Anthony Albanese zufolge waren die Angreifer seien offenbar von der Ideologie der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) angetrieben.