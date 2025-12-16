Schindler zu Terror in Sydney: Behörden ignorierten Warnsignale

Von IS inspirierter Terror in Australien:Experte Schindler: "Überraschende" Versäumnisse der Behörden
Nach dem Anschlag am Bondi Beach rückt der "Islamische Staat" wieder in den Fokus. Extremismus-Experte Hans-Jakob Schindler analysiert, was bislang bekannt ist.
Nach dem tödlichen Anschlag am Bondi Beach in Sydney mit 15 Opfern verdichten sich die Hinweise auf eine IS-Motivation der Täter.
Im Interview mit ZDFheute live sieht Extremismus-Experte Hans-Jakob Schindler darin auch ein Warnsignal für westliche Sicherheitsbehörden.
Sehen Sie oben das gesamte Interview oder lesen Sie es hier in Auszügen. Das sagt Schindler ...
... dazu, ob die Tat durch den Islamischen Staat motiviert war
Im Auto des Sohnes - die Täter waren Vater und Sohn - waren mehrere Sprengsätze sowie zwei selbstgefertigte Flaggen des "Islamischen Staats" (IS) gefunden worden. Für Schindler ist die ideologische Motivation der Täter daher offenkundig:
"Wir reden im Minimum von einem inspirierten Anschlag des IS, wo zumindest die Propaganda und die Ideologie des IS eine wichtige Rolle spielen", so Schindler weiter. Weitere Ermittlungen müssten nun klären, ob es in der Vergangenheit auch konkrete Kontakte zum IS gegeben hat.
... ist Senior Director beim "Counter Extremism Project". CEP ist eine gemeinnützige, überparteiliche, internationale Organisation, die das Ziel verfolgt, der Bedrohung durch extremistische Ideologien entgegenzuwirken und pluralistisch-demokratische Kräfte zu stärken. Neben Büros in den Vereinigten Staaten verfügt CEP über Standorte in Berlin, Brüssel und London.
... zu möglichen Fehlern der Behörden in Australien
Besonders irritiert zeigte sich der Experte über mutmaßliche Versäumnisse der australischen Behörden. Der Sohn sei bereits 2019 wegen Kontakten zu einem bekannten IS-Mitglied kurzzeitig in Haft gewesen. Darüberhinaus waren die Täter vor kurzem für rund einen Monat von Australien auf die Philippinen auf die Insel Mindanao gereist, wo IS-Gruppen aktiv sein sollen.
Schindler hält es zumindest für gut möglich, dass die Attentäter auf den Philippinen "eine Art Ausbildung" erhalten haben. In diesem Fall hätten sie im Dschungel Waffengebrauch und Sprengstoffhandhabung erlernen können.
Das Verhalten am Tatort deute jedenfalls "auf eine gewisse Professionalität und Ruhe" hin, die ohne Training kaum erklärbar sei. Sie seien zudem sehr gezielt vorgegangen.
... zur Organisationsstruktur des IS
Schon 2017 habe die Terrororganisation entschieden, keine großen zentral gesteuerten Anschläge mehr im Ausland zu planen, sondern auf ein loses Netzwerk aus Ablegern zu setzen.
Dazu gehörten heute die "IS-Sahel-Provinz" in Mali und Burkina Faso, Einheiten in Somalia, Afghanistan und Südostasien. Die Lage in Afrika habe sich verschärft: "Weite Teile von Burkina Faso und Mali stehen mittlerweile unter physischer Kontrolle des IS-Ablegers", warnt Schindler. Der Rückzug internationaler Truppen und der Eingriff der russischen Wagner-Gruppe hätten die Situation verschlimmert.
... zu der Bedeutung für Europa
Auch in Europa sieht Schindler keinen sicheren Rückzugsort. Die Bedrohung für Veranstaltungen wie Weihnachtsmärkte oder religiöse Feste sei unverändert hoch. Der Experte betonte, dass der IS aktuell vom Nahost-Konflikt profitiere. Hinzu komme, dass soziale Medien heute weniger effektiv moderiert würden als noch vor zwei Jahren - eine Entwicklung, die Radikalisierung begünstige.
... dazu, was es braucht, um Anschläge zu verhindern
Um Anschläge im Vorfeld verhindern zu können, brauche es laut Schindler bessere rechtliche und technische Grundlagen. Neben Islamisten müssten sie auch Rechtsextreme, Reichsbürger und Verschwörungsideologen überwachen. Die Sicherheitsbehörden stünden damit vor einem "Ressourcenproblem", sagte er. Ohne engere Kooperation mit Social-Media-Plattformen bleibe die Prävention schwierig. Schindler fordert:
Das Interview hat David Metzmacher ausgewertet.
Aktuelle Nachrichten
- Liveblog
Russland greift die Ukraine an:Aktuelles zum Krieg in der Ukraine
Wintersport in Zahlen:20:45 Uhr: Slalom Frauen, 2. Lauf im Liveticker
- Exklusiv
Was nun...? - Merz über neue US-Position:Ukraine könnte wie Nato-Territorium geschützt werdenvon Oliver Kleinmit Video24:37
Aus vom Verbrenner-Aus:Mehr Möglichkeiten für Hersteller, wenig Klarheit für Käufervon Frank Bethmannmit Video1:42
- Interview
Von IS inspirierter Terror in Australien:Experte Schindler: "Überraschende" Versäumnisse der Behördenmit Video17:02
FIFA-Gala in Doha:Dembele und Bonmati sind die Weltfußballer des Jahres
Reaktion auf Kritik an hohen Preisen:Fußball-WM: FIFA führt neue günstigere Ticket-Kategorie einmit Video18:09
Sacharow-Preis für Georgierin:Wie Georgien die Pressefreiheit untergräbtvon Felix Klausermit Video1:45