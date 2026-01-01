  3. Merkliste
Nach Silvester: Junge Muslime sammeln Müll an Neujahr ein

Aktion Neujahrsputz:Nach Silvester: Junge Muslime räumen auf

|

Hunderte junge Muslime räumen am Neujahrstag den Böllermüll in deutschen Städten weg. Die Aktion hat Tradition. In diesem Jahr steckt auch ein politisches Statement dahinter.

Ein Teilnehmer sammelt am Wasserturm Müll aus der Silvesternacht ein. Die Aktion der Ahmadiyya Gemeinde findet bundesweit statt.

In vielen Städten haben sich auch 2026 junge Muslime an Neujahr zur Beseitigung des Silvestermülls getroffen.

01.01.2026 | 1:04 min

Die Aktion Neujahrsputz hat Tradition: Hunderte junge Muslime sind in Berlin, Mannheim und anderen Städten zusammengekommen, um Straßen und Uferpromenaden von Silvestermüll zu befreien.

Junge Muslime eine "demokratiefördernde Ressource"

Die Aktion Neujahrsputz gibt es bereits seit rund 30 Jahren, doch verstehe man sie dieses Mal stärker als politisches Statement, sagte Imam Scharjil Khalid von der Khadija Moschee in Berlin-Pankow, der die Aufräumaktion mit organisiert. Hintergrund ist die von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) ausgelöste "Stadtbild"-Debatte.

Wir müssen weg von der problematisierenden Debatte über Muslime.

Scharjil Khalid, Imam der Khadija Moschee in Berlin-Pankow

Junge Muslime sammeln Müll in Mülltonnen am 01.01.2026 vor dem Osnabrücker Rathaus beim traditionellen Neujahrsputz.

Auch vor dem Osnabrücker Rathaus sammeln junge Muslime Silvestermüll weg.

Quelle: dpa

Vielmehr brächten sich viele junge Muslime konstruktiv ein und seien eine "demokratiefördernde Ressource", sagte Khalid. Auch Awais Akbar Bajwa von Ahmadiyya Muslim Jamaat in Mannheim will mit der Aktion zeigen, dass Muslime in Deutschland etwas an die Gesellschaft zurückgeben:

Wir sind nicht ein Problem, sondern wir sind ein Problemlöser. Und das ist die Botschaft, die wir heute hier vermitteln möchten.

Awais Akbar Bajwa, Ahmadiyya Muslim Jamaat Mannheim

erlin: Eine Kundgebung Wir sind die Töchter der Initiative Zusammen Gegen Rechts findet vor der CDU-Bundesgeschäftsstelle statt. Die Kundgebung bezieht sich auf die Aussagen von Bundeskanzler Friedrich Merz zum «Stadtbild»

Mit seiner "Stadtbild"-Aussage im Oktober hat Bundeskanzler Merz für Unmut gesorgt und für Demonstrationen. Kritik kommt auch vom CDU-Sozialflügel und der SPD.

22.10.2025 | 2:33 min

Imam: Neuköllner "Sonnenallee wird schlechtgeredet"

In Berlin sind nach seinen Worten etwa 100 junge Leute dabei gewesen und haben 150 Säcke voll Müll gesammelt. Auf der Sonnenallee in Neukölln habe es jedoch weniger Müll als erwartet gegeben, so Khalid. Die Polizei hatte den Straßenzug teils zur Böllerverbotszone erklärt. Aber der Imam sagte auch: "Die Sonnenallee wird schlechtgeredet."

Merz hatte im Oktober geäußert, die Bundesregierung korrigiere frühere Versäumnisse in der Migrationspolitik und mache Fortschritte, "aber wir haben natürlich immer im Stadtbild noch dieses Problem".

Später konkretisierte er, Probleme machten Migranten, die keinen dauerhaften Aufenthaltsstatus hätten, nicht arbeiteten und sich nicht an die Regeln in Deutschland hielten.

Muslimische Jugendliche reinigen im Rahmen einer Aktion der Ahmadiyya Gemeinde am 01.01.2026 in Frankfurt am Main das Mainufer nach der Silvester-Nacht.

Muslimische Jugendliche befreien das Mainufer in Frankfurt von Silvestermüll.

Quelle: dpa

Sammelergebnis junger Muslime: über 3.000 Säcke Müll

Hinter der Aufräumaktion in deutschen Städten steht der Verband Ahmadiyya Muslim Jamaat und dessen Jugendverband, die das Streben nach Frieden und soziales Engagement in den Mittelpunkt stellen.

Der Ahmadiyya-Jugend gehören nach Worten des Imams bundesweit etwa 20.000 junge Menschen an. In den vergangenen Jahren hätten sich in 240 Städten etwa 10.000 junge Muslime bundesweit beteiligt und rund 3.300 Säcke Müll gesammelt und entsorgt.

Quelle: dpa
Über dieses Thema berichtete ZDFheute in dem Beitrag "Tausende Muslime machen mit beim Neujahrputz" am 01.01.2026 um 18:06.

