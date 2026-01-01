Nach Silvester: Junge Muslime sammeln Müll an Neujahr ein

Aktion Neujahrsputz:Nach Silvester: Junge Muslime räumen auf
Hunderte junge Muslime räumen am Neujahrstag den Böllermüll in deutschen Städten weg. Die Aktion hat Tradition. In diesem Jahr steckt auch ein politisches Statement dahinter.
Die Aktion Neujahrsputz hat Tradition: Hunderte junge Muslime sind in Berlin, Mannheim und anderen Städten zusammengekommen, um Straßen und Uferpromenaden von Silvestermüll zu befreien.
Junge Muslime eine "demokratiefördernde Ressource"
Die Aktion Neujahrsputz gibt es bereits seit rund 30 Jahren, doch verstehe man sie dieses Mal stärker als politisches Statement, sagte Imam Scharjil Khalid von der Khadija Moschee in Berlin-Pankow, der die Aufräumaktion mit organisiert. Hintergrund ist die von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) ausgelöste "Stadtbild"-Debatte.
Vielmehr brächten sich viele junge Muslime konstruktiv ein und seien eine "demokratiefördernde Ressource", sagte Khalid. Auch Awais Akbar Bajwa von Ahmadiyya Muslim Jamaat in Mannheim will mit der Aktion zeigen, dass Muslime in Deutschland etwas an die Gesellschaft zurückgeben:
Imam: Neuköllner "Sonnenallee wird schlechtgeredet"
In Berlin sind nach seinen Worten etwa 100 junge Leute dabei gewesen und haben 150 Säcke voll Müll gesammelt. Auf der Sonnenallee in Neukölln habe es jedoch weniger Müll als erwartet gegeben, so Khalid. Die Polizei hatte den Straßenzug teils zur Böllerverbotszone erklärt. Aber der Imam sagte auch: "Die Sonnenallee wird schlechtgeredet."
Merz hatte im Oktober geäußert, die Bundesregierung korrigiere frühere Versäumnisse in der Migrationspolitik und mache Fortschritte, "aber wir haben natürlich immer im Stadtbild noch dieses Problem".
Später konkretisierte er, Probleme machten Migranten, die keinen dauerhaften Aufenthaltsstatus hätten, nicht arbeiteten und sich nicht an die Regeln in Deutschland hielten.
Sammelergebnis junger Muslime: über 3.000 Säcke Müll
Hinter der Aufräumaktion in deutschen Städten steht der Verband Ahmadiyya Muslim Jamaat und dessen Jugendverband, die das Streben nach Frieden und soziales Engagement in den Mittelpunkt stellen.
Der Ahmadiyya-Jugend gehören nach Worten des Imams bundesweit etwa 20.000 junge Menschen an. In den vergangenen Jahren hätten sich in 240 Städten etwa 10.000 junge Muslime bundesweit beteiligt und rund 3.300 Säcke Müll gesammelt und entsorgt.
