Muslime in Deutschland: Kränkung kann zu Radikalisierung beitragen

Professor weist Schlagzeile über Radikalisierung von Muslimen zurück

Mouhanad Khorchide, der Leiter des an der Studie beteiligten Zentrums für Islamische Theologie (ZIT), machte während einer Pressekonferenz am Mittwoch deutlich:

Der Professor wies in dem Zusammenhang auch Vorberichte zur Studie zurück, wonach "mehr als eine Million Muslime" in Deutschland eine "Anfälligkeit für Radikalisierung" zeigten. "Unsere Studie gibt diese Schlagzeile überhaupt nicht her", so Khorchide.