Türkei: Urlauber wohl an Lebensmittelvergiftung gestorben

Bei einem Türkei-Urlaub hat sich eine Familie aus Hamburg wohl eine tödliche Lebensmittelvergiftung zugezogen - vermutlich durch Streetfood. Vier Verdächtige wurden festgenommen.

Mehrere Mitglieder einer deutsch-türkischen Familie starben bei ihrem Türkei-Urlaub. Behörden vermuten eine Lebensmittelvergiftung. Quelle: Imago

Streetfood beim Istanbul-Besuch könnte einer Familie aus Hamburg das Leben gekostet haben. Am Donnerstag waren zwei Kinder einer in Deutschland lebenden Familie laut einem Fernsehbericht im Türkei-Urlaub an einer mutmaßlichen Lebensmittelvergiftung gestorben.

Einen Tag dem Tod der drei und sechs Jahre alten Kinder starb auch die Mutter im Krankenhaus, wie die Nachrichtenagentur DHA berichtete. Der Vater werde noch auf der Intensivstation behandelt.

Nun haben türkische Behören vier Verdächtige festgenommen, wie der türkische Justizminister Yilmaz Tunc am Freitag auf der Plattform X mitteilte. Im Verdacht steht eine Lebensmittelvergiftung. Ob tatsächlich die verzehrten Speisen die Todesfälle verursacht haben, ist bislang nicht offiziell bestätigt.

Gefüllte Muscheln bei fliegendem Händler gegessen

Vater, Mutter, der sechsjährige Sohn und die dreijährige Tochter waren am Sonntag nach Istanbul gereist und hätten dann das getan, was für Tausende Touristen in Istanbul zum Standardprogramm gehört: Streetfood essen.

Die Familie soll am Dienstag in den Stadtteil Ortaköy gefahren sein. Das habe der Vater der Familie ausgesagt, bevor er intubiert wurde, berichtet die Zeitung "Sabah". Dort hätten sie bei einem fliegenden Händler gefüllte Muscheln und in einem anderen Laden dann Suppe und Kokorec gegessen, ein traditionelles türkisches Streetfood-Gericht aus Kalbsdärmen.

Auf dem Rückweg ins Hotel im Stadtteil Fatih hätten sie noch Lokum - eine türkische Süßigkeit - und Wasser eingekauft. Andere Medien berichteten, die Familie hätte etwa auch Kumpir (gefüllte Kartoffeln) verzehrt.

Türkei: Familie nach Klinik-Entlassung wieder eingewiesen

Am Mittwoch sei die Familie zunächst wegen Übelkeit und Erbrechen in ein Krankenhaus mit Verdacht auf Lebensmittelvergiftungen eingeliefert worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Sie sei später aber wieder entlassen worden.

Mutter und Tochter seien dann reglos im Hotel aufgefunden und die gesamte Familie erneut in ein Krankenhaus gebracht worden. Kurz darauf seien beide Kinder gestorben, später auch die Mutter.

Türkei: Behörden schließen Betrieb

Laut türkischen Medien hat die Familie türkische Wurzeln und war zum Heimaturlaub nach Istanbul gereist. Das Auswärtige Amt bestätigte, es handele sich um deutsche Staatsbürger.

Laut Justizminister Tunc wurden Proben an den Orten entnommen, an denen die Familie gegessen hatte. Bei den Verdächtigen handele es sich laut Justizminister um Personen, die "an diesen Orten im Dienst und Verantwortlich waren", schrieb er auf X.

Türkische Behörden hatten zuvor einen Laden im Stadtteil Besiktas schließen lassen. "Der Betrieb, von dem angenommen wird, dass er den Vorfall verursacht hat, wurde von den zuständigen Einheiten unserer Gemeinde zum Schutz der öffentlichen Gesundheit und Sicherheit auf unbestimmte Zeit versiegelt", zitierte die Zeitung "Cumhuriyet" die Stadtteilverwaltung.