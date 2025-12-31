Langlauf: US-Siege bei Tour de Ski mit neuem Massenstart-Format

Vier Läufe, statt alle auf einmal: Bei der Tour de Ski erlebt ein neues Format die Premiere. Sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern geht der Sieg in die USA.

Siegerin bei der Premiere des neuen Formats: Jessie Diggins. Quelle: Imago

Jessie Diggins (USA) und ihr Landsmann Gus Schumacher haben bei der Tour de Ski die Premiere des "Heat-Mass-Starts"-Formats gewonnen. Die beiden lagen in Toblach/Südtirol in der Gesamtwertung der Fünf-Kilometer-Freistil-Rennen vorne.

Tour de Ski: Coletta Rydzek rutscht auf Platz 7 ab

Coletta Rydzek büßte in Tobleach ihren Podestplatz in der Gesamtwertung ein. Die Oberstdorferin kam nicht über Platz 61 hinaus und rutschte in der Tourneewertung auf Platz sieben ab. Angesichts der schweren Rennen in den kommenden Tagen hatte Rydzek als Sprintspezialistin ohnehin keine realistische Podestchance besessen.

"Ich wollte das Rennen schnell machen und wollte die Sprintpunkte holen. Das hat gut geklappt. Danach sind mir am Anstieg die Beine geplatzt", sagte Rydzek im ZDF, nachdem sie in ihrem Lauf nach starkem Start nur Platz 16 unter 20 Läuferinnen belegt hatte.

Bei dem neuen Format des "Teil-Massenstarts" werden alle Starter auf vier Läufe verteilt, die Besten der Gesamtwertung werden in unterschiedliche Rennen gepackt. Damit soll verhindert werden, dass sich endschnelle Läufer und Läuferinnen nicht wie oft bei einem regulären Massenstart über weite Strecken im Feld verstecken und dann nur auf den Schlussspurt setzen.

Jessie Diggins mit Spaß zum Sieg

Den Tagessieg sicherte sich die US-Amerikanerin Jessie Diggins, die damit auch deutlich die Tour de Ski anführt und ihrem dritten Gesamtsieg entgegenläuft. "Das hat richtig Spaß gemacht", sagte Diggins, die vor den Schwedinnen Emma Ribom und Moa Ilar gewann.

Beste Deutsche war Pia Fink auf Platz 14. Helen Hoffmann und Katherine Sauerbrey hatten im ersten von vier Läufen, in dem auch Rydzek gestartet war, Platz zwei und drei belegt.

Das Rennen entpuppte sich aber letztlich als ein langsames - Hoffmann (24.) und Sauerbrey (25.) fielen in der Tageswertung noch weit und hinter Sofie Krehl (21.) zurück.

Feiert einen Überraschungssieg: Gus Schumacher. Quelle: Imago

Kläbo in Bummelrennen Zwölfter

Bei den Männern verteidigte Norwegens Starläufer Johannes Hösflot Kläbo zwar die Gesamtführung erfolgreich, machte aber schlechte Erfahrungen mit dem neuen Modus. Weil in Kläbos Lauf - dem dritten von vier - die Tempoarbeit weitgehend ihm überlassen wurde und die Konkurrenten eher trödelten, war das Rennen relativ langsam - und Kläbo landete, obwohl souverän als Erster im Ziel, nur auf Platz zwölf der Tageswertung.

"Wir waren einfach zu langsam, so einfach ist es", sagte Kläbo im ZDF: "Ich habe mit meinem norwegischen Teamkollegen hart gearbeitet - die anderen aber nicht."

Die Tageswertung gewann überraschend Gus Schumacher aus den USA vor dem Österreicher Benjamin Moser - beide lagen im schnellsten der vier Läufe vorne. Bester Deutscher war Janosch Brugger auf Platz 27 - er war in Kläbos Rennen unterwegs. "Es war Lotto", sagte Brugger, der mit seiner Leistung aber "sehr zufrieden" war.

Schlickenrieder lobt neues Format

Auf uneingeschränkte Begeisterung stieß der Modus nicht. "Die Mehrheit sieht es kritisch", sagte Bundestrainer Peter Schlickenrieder im ZDF. Er selbst erachtet das Format als "interessante taktische Überlegung für die Zukunft". Das Feld müsse "die Taktik auch dahingehend abstimmen, wer die Pace macht, vor allem auf den ersten zwei, drei Kilometern".

