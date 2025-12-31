Langlauf: Hennig Dotzler verlässt Tour de Ski

Skiverband: "Nicht ganz fit":Tour de Ski: Katharina Hennig Dotzler steigt aus
Katharina Hennig Dotzler will hinsichtlich Olympia kein Risiko eingehen. So begründet der DSV den Tour-de-Ski-Ausstieg der Top-Langläuferin. Sie habe leicht Beschwerden.
Langlauf-Olympiasiegerin Katharina Hennig Dotzler ist bei der Tour de Ski kurz vor dem Start der dritten Etappe (Mittwoch ab 14.30 Uhr im ZDF-Livestream) ausgestiegen. Die 29-Jährige fühle sich nicht ganz fit, erklärte der Deutsche Skiverband in Toblach
"Das ist ihre neue Stärke, dass sie sich ganz bewusst beim kleinsten Anzeichen dafür entscheidet, rauszugehen und zu trainieren", sagte Bundestrainer Peter Schlickenrieder im ZDF: "Sie hat einfach einen höheren Anspruch, als nur dabei zu sein bei Olympischen Spielen. Sie will etwas reißen."
Hennig Dotzler hat Olympia-Norm erfüllt
Hennig Dotzler hatte am Montag auf der zweiten Etappe mit Platz zehn überzeugt und mit ihrem besten Saisonergebnis die Norm für die Winterspiele erfüllt.
Vor der Tour de Ski hatte in Laura Gimmler bereits eine deutsche Topläuferin krankheitsbedingt absagen müssen. Victoria Carl, 2022 in Peking Teamsprint-Olympiasiegerin mit Hennig Dotzler, fehlt auf nicht absehbare Zeit wegen einer Suspendierung nach einem positiven Dopingtest.
