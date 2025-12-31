Konkurrenz durch Social Media:Musiksender MTV Europe hört auf
von Wolf-Christian Ulrich
Als MTV 1981 auf den Sender ging, war das revolutionär. Es veränderte die Musikindustrie grundlegend. Jetzt das Aus in Europa: Fiel der Innovator von einst dem Internet zum Opfer?
Ein Sender, der nur Musikvideos ausstrahlt - beim Start von MTV 1981 war das eine bahnbrechende Idee. "Video Killed the Radio Star" war bezeichnenderweise der erste Musik-Clip, der bei Music Television lief. Doch 45 Jahre später schaltet der US-Mutterkonzern Paramount Skydance die internationalen MTV-Musikkanäle ab: Eine Ära geht zu Ende.
Der Einfluss, den MTV auf die Jugendkultur aber auch die Musikindustrie hatte, war immens, schildert die Medienwissenschaftlerin Kirsty Fairclough von der Manchester Metropolitan University. Der Erfolg von Musikern hing seit MTV davon ab, wie ihre Videos aussahen. Ob sie fresh waren, am Puls ihrer Zeit, ob sie die Jugend mitreißen konnten.
MTV: Das Thermometer der Jugendkultur
Gleichzeitig haben sie die Jugendkultur beeinflusst. "Viele Leute hatten bei MTV zum ersten Mal Berührung mit kultureller Diversität in Musik, politischer Haltung in Musik, neuen Formen von Identität - das hat die Leute verändert," so Kirsty Fairclough im ZDF-Interview.
Auch für Musiker und Plattenfirmen wurde MTV ein neues Spielfeld: Hier konnte man auf neue Weise Aufmerksamkeit schaffen. Und damit: Umsatz. James Hyman hat Shows für MTV produziert, er besitzt noch immer die alten Videokassetten, schwelgt in alten Zeiten. "Es war revolutionär," schwärmt er im ZDF-Interview. "Es war disruptiv. In Stil und Inhalt. Keiner machte sowas. Sieben Tage, 24 Stunden."
MTV als Vater von Tiktok und Co.
Manche sagen nun: Die sozialen Medien hätten MTV den Garaus gemacht. Denn in den kurzen Clips auf social media laufen Songs nicht mehr in ganzer Länge sondern nur noch Ausschnitte, wenige Sekunden. Youtube und Tiktok "haben die Art und Weise, wie wir mit Musik und Bildern umgehen, völlig verändert," so Kirsty Fairclough. Wer weiß, ob eine Hymne wie "Bohemian Rhapsodie" von Queen heute noch erfolgreich sein könnte?
Damals jedoch - vor social media - sei der Sender so erfolgreich gewesen, "weil das im Grunde alles war, was die Leute hatten," so James Hyman. Momente wie die Premiere von Michael Jacksons sensationelles Musikvideo "Thriller" und Madonnas Auftritt mit "Like a Virgin" bei den ersten MTV Video Music Awards 1984 prägten die kulturelle Debatte. "MTV war so mächtig, dass es die Jugendkultur definierte", sagt Hyman und erinnert an den weitreichenden Einfluss des Senders auf Mode, Film und Musik.
MTV Europe-Einstellung: "Das Ende einer Ära"
Der deutschsprachige MTV-Sender ging 1997 an den Start und machte Moderatoren wie Kristiane Backer, Nora Tschirner und Christian Ulmen und natürlich Ray Cokes einem Millionenpublikum bekannt.
Mit der Zeit setzte MTV vermehrt auf Reality Shows - das brachte Geld, kostete aber den Sender auch das Alleinstellungsmerkmal. "Das 'M' in MTV stand für Musik, und das ist nun weg", beklagt James Hyman. Seit Paramount nun mit Skydance fusionierte, versucht der Konzern, Kosten zu senken und kündigte im Oktober den Abbau von tausend Stellen an.
Die Abschaltung von Sendern in vielen Ländern "markiert definitiv das Ende einer Ära in der Art und Weise, wie wir Musik erleben, sowohl visuell als auch kulturell", meint Kirsty Fairclough. Gleichzeitig jedoch zeigen neue Rekorde von Konzert-Events: Dass Millionen Menschen immer noch den ganzen Song von ihren Künstlern hören und erleben wollen. Nicht nur 15 TikTok-Sekunden lang.
Wolf-Christian Ulrich ist ZDF-Korrespondent für das Vereinigte Königreich und Irland
