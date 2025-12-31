Sinkende Nachfrage:Dänemarks Staatspost stellt Briefversand ein
von Henner Hebestreit
Im neuen Jahr wird der Briefversand in Dänemark nicht mehr von der staatlichen Postnord übernommen. Der Großteil der Bevölkerung bevorzugt schon länger den digitalen Postweg.
Die gute Nachricht vorweg - wer auch im neuen Jahr einen Brief nach Dänemark schicken möchte, kann dies weiterhin tun - und wer auf Post aus dem kleinen skandinavischen Land wartet, wird sie auch 2026 bekommen. Und das obwohl Dänemarks Post ab dem Jahreswechsel keine Briefe mehr zustellen wird: Das staatliche Unternehmen Postnord stellt das Geschäft mit dem Transport von Briefen und Postkarten ein.
Dänische Briefkästen werden abgebaut
Der Abbau der traditionellen roten Briefkästen hat bereits im Sommer begonnen, bald werden sie ganz aus dem Stadtbild verschwunden sein. Wer Glück und umgerechnet mehrere hundert Euro zu viel hat, kann noch einen der ausgedienten und zum Teil von dänischen Künstlern gestylten Postboxen erwerben und sich ins Eigenheim stellen. Das ist mehr oder minder alles, was übrig bleibt von 400 Jahren dänischer Briefpostgeschichte.
Dänemark hauptsächlich digital unterwegs
Wer jetzt einen Aufstand erwartet, von Liebesbriefschreiberinnen und -schreibern, Bürokraten oder Briefmarkensammelnden, die sich an die letzten Postkästen ketten und ihre Wut ins Posthorn blasen, dürfte enttäuscht sein. Dänemarks Post reagiert nur auf das, was ein Großteil der Kunden längst umgesetzt hat. Die klassische Post ist ein Auslaufmodell - und mit umgerechnet knapp vier Euro pro innerdänischem Brief auch eher Luxusgut, statt Massenware.
Denn unsere Nachbarn im Norden haben die Digitalisierung viel zielstrebiger und eifriger vorangetrieben als wir. In den ersten 25 Jahren dieses Jahrhunderts ist die Anzahl der Briefe stetig gesunken. Heute liegt sie bei etwa zehn Prozent im Vergleich zum Jahr 2000 - im Durchschnitt bekommt jeder Däne noch einen Brief im Monat.
Vieles von dem, was früher tagelang mit Lastwagen, Zug und schließlich mit dem Briefträger durch Dänemark unterwegs war, kommt heute in Sekundenschnelle digital ans Ziel. Der Rest wird nun gar nicht mehr vom Staatsbetrieb Postnord transportiert.
Privater Anbieter übernimmt verbliebenen Postversand
Vor allem wegen der rund 250.000 nicht so digital affinen Personen - meist Seniorinnen und Senioren, oft in den eher ländlichen Regionen - übernimmt ein privater Anbieter den Transport von Karten und Briefen. Auch wegen Dänemarks weltweiten Verpflichtungen gegenüber der Internationalen Postunion. Und das sogar zu vergleichsweise günstigen Preisen. Dansk Avis Omdeling (DAO) nimmt für den innerdänischen Brieftransport aktuell umgerechnet 3,10 Euro - statt 3,90 Euro beim bisherigen Anbieten - und gilt dabei sogar noch als zuverlässiger.
- Gegen Einsamkeit an Weihnachten: Anonyme Briefe von Kindern an Senioren
Gegen einen Aufpreis wird die Post sogar beim Absender abgeholt, was wohl eher ein Service für Großkunden sein dürfte. Alle anderen müssen ihre Sendungen vor allem in den Filialen von DAO abliefern oder in deren Briefkästen, die teils in Supermärkten aufgestellt sind.
Wer also künftig lieben Freunden, Geschäftspartnern oder vielleicht sogar dem König einen Brief aus Deutschland schicken will, kann dies auch weiterhin tun - gleiches gilt für den Gruß von Dänemarkurlaubern an die Daheimgebliebenen.
Für die Paketpostkunden ändert sich erstmal nichts: Den deutlich lukrativeren Transport von Paketen - auch in Dänemark boomt der Online-Handel - will die staatliche Postnord auch weiterhin betreiben.
