App "i-Kfz": Fahrzeugschein ab sofort digital verfügbar

Den Fahrzeugschein kann man jetzt auch digital bei sich tragen. Voraussetzung sind eine App und der elektronische Personalausweis. Der digitale Führerschein soll folgen.

Die Bundesregierung hat die "i-Kfz"-App für digitale Fahrzeugscheine vorgestellt. Quelle: epa

Beim Autofahren muss er immer mit dabei sein: der Fahrzeugschein. Viele haben ihn im Handschuhfach oder hinter der Sonnenblende - oder aber vergessen ihn zu Hause. Ab sofort ist der Fahrzeugschein für Autos und Motorräder jedoch auch digital verfügbar.

"i-Kfz" für digitalen Fahrzeugschein

Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder und Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (beide CDU) stellten am Donnerstag die dafür entwickelte Smartphone-App "i-Kfz" vor. Der digitale Fahrzeugschein ist bei Verkehrskontrollen gültig. Er ist ein Baustein bei den Bemühungen der Bundesregierung, bei der Digitalisierung voranzukommen.

Das EU-Parlament hat neue Führerscheinregeln beschlossen: Es soll europaweit einen digitalen Führerschein geben. Außerdem wird ein Fahrverbot in allen Mitgliedsstaaten gelten. 21.10.2025 | 1:50 min

"Der Fahrzeugschein ist ab sofort immer griffbereit auf dem Smartphone dabei - ohne langes Grübeln, wo er denn zuletzt gewesen sein könnte", erklärte Schnieder.

Praktisch sei zum Beispiel auch die vereinfachte Weitergabe an Dritte, etwa an eine Werkstatt. "Zudem erhalten die Nutzer automatische Updates, wie Erinnerungen an anstehende Hauptuntersuchungen", ergänzte der Präsident des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA), Richard Damm.

Elektronischer Personalausweis für digitalen Fahrzeugschein nötig

Die neue i-Kfz-App soll sowohl für Android- als auch für iOS-Nutzende zur Verfügung stehen. Um den Fahrzeugschein des eigenen Autos in der App hinzuzufügen, braucht man einen elektronischen Personalausweis.

Mithilfe der Online-Ausweisfunktion kann man sich in der App identifizieren und so den digitalen Fahrzeugschein herunterladen. Alternativ soll es laut Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) möglich sein, während der Zulassung des Fahrzeugs vor Ort oder online einen QR-Code zu erhalten und damit einen digitalen Fahrzeugschein herunterzuladen.

Wer aktuell in Deutschland einen Führerschein macht, zahlt im Schnitt 3.000 Euro. Nun soll die Ausbildung günstiger werden, die Qualität aber gleichbleiben. 16.10.2025 | 1:24 min

Die "i-Kfz"-App und der digitale Fahrzeugschein stehen zunächst nur privaten Fahrzeughaltern zur Verfügung. Anfang 2026 soll das Angebot auf juristische Personen wie Autovermietungen oder andere Unternehmen ausgeweitet werden.

Auch Führerschein soll digital werden

Voraussichtlich Ende 2026 soll auch der Führerschein in einer eigenen App verfügbar gemacht werden. Laut Bundesverkehrsministerium sollen beide Anwendungen "perspektivisch" zusammengeführt werden.