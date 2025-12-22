  3. Merkliste
Trumps Grönland-Beauftragter: Dänemark "erzürnt"

Botschafter einbestellt:Dänemark "erzürnt" über Trumps neuen Grönland-Beauftragten

|

Der dänische Außenminister bezeichnet die Ernennung eines Grönland-Beauftragten durch US-Präsident Donald Trump als "inakzeptabel" - nun soll sich der US-Botschafter erklären.

Donald Trump sitzt mit ernster Miene neben Jeff Landry.

US-Präsident Trump hat den republikanischen Gouverneur von Louisiana, Jeff Landry, zum Sondergesandten für Grönland ernannt. Dänemark reagierte empört und bestellte den US-Botschafter ein.

22.12.2025 | 1:03 min

Die Ernennung eines US-Sondergesandten für Grönland durch Präsident Donald Trump hat eine scharfe Reaktion in Dänemark ausgelöst. Der dänische Außenminister Lars Lökke Rasmussen kündigte im Fernsehsender TV2 an, dass er den US-Botschafter einbestellen werde.

Seine Regierung bestehe darauf, dass "jeder - einschließlich die USA - Respekt vor der territorialen Integrität des Königreichs Dänemark zu zeigen hat", erklärte er. Rasmussen sei "sehr erzürnt" über die Ernennung des Grönland-Gesandten. Er nannte diesen Schritt "völlig inakzeptabel".

Der dänische Außenminister Lars Loekke Rasmussen wird am 17.09.2025 vor dem Büro des Premierministers in Kopenhagen befragt.

Der dänische Außenminister Rasmussen fordert die "territoriale Integrität des Königreichs Dänemark".

Quelle: AFP

Grönlands Regierungschef: Kein Grund zur Beunruhigung

Der US-Botschafter Ken Howery in Kopenhagen werde in den kommenden Tagen in das dänische Außenministerium einbestellt werden, um von ihm eine "Erklärung" für die Ernennung zu erhalten.

Grönland und die Trump-Debatte

Grönlands Abhängigkeit von Dänemark ist groß, doch auch der US-Präsident erhebt Ansprüche auf das Land, denn hier werden große Rohstoffvorkommen vermutet, vielleicht die Zukunft des Landes.

11.12.2025 | 2:21 min

Der grönländische Regierungschef Jens-Frederik Nielsen zeigte sich weniger empört. Es gebe keinen Grund zur Beunruhigung, schrieb Nielsen bei Facebook. Die Ernennung des US-Sondergesandten ändere nichts an der Tatsache, dass Grönland sein Schicksal selbst in der Hand habe.

Jeff Landry ist nun US-Sondergesandter für Grönland

Die Ernennung des republikanischen Gouverneurs des US-Bundesstaats Louisiana Jeff Landry zum Grönland-Gesandten gab Trump am Sonntag in seinen Onlinedienst Truth Social bekannt. Der Gouverneur verstehe, "wie wichtig Grönland für unsere nationale Sicherheit ist, und er wird sich mit Nachdruck für die Interessen unseres Landes einsetzen", erklärte der US-Präsident.

Grönland

Grönland ist offen für Bergbau, wenn er den Gesetzen und Bedürfnissen der Menschen entspricht und Rücksicht auf die Natur nimmt. Ein Börsenunternehmen will seltene Erden fördern.

02.07.2025 | 2:05 min

Landry bezeichnete es auf der Plattform X als eine Ehre, dazu beitragen zu dürfen, "Grönland einen Teil der USA zu machen".

Grafische Karte Grönland

Trump hatte in den vergangenen Monaten wiederholt mit der Übernahme des rohstoffreichen und zu Dänemark gehörenden Inselgebiets durch die USA gedroht. Seit 1979 ist Grönland in vielen Bereichen autonom, doch etwa über die Außen- und Verteidigungspolitik der rund 57.000 Einwohner entscheidet weiterhin Dänemark.

Vizepräsident JD Vance gestikuliert bei der Besichtigung der Weltraumbasis Pituffik

Inmitten des Streits um den von US-Präsident Trump erhobenen Gebietsanspruch auf Grönland besuchte sein Stellvertreter J.D. Vance im März eine US-Militärbasis auf der Insel.

28.03.2025 | 2:49 min

US-Regierung provoziert im Streit um Grönland

Der Streit um Grönland war kurz nach Trumps Antritt seiner zweiten Amtszeit im Januar neu ausgebrochen. Trumps Stellvertreter J.D. Vance besuchte Ende März den US-Militärstützpunkt Pituffik im Nordwesten Grönlands, was weithin als Provokation gewertet wurde.

Ende August berichtete der dänische Fernsehsender DR, dass mindestens drei Trump nahestehende Mitarbeiter der US-Regierung versucht hätten, in Grönland Einfluss zu nehmen. Daraufhin bestellte Dänemark damals den Geschäftsträger der US-Botschaft ein.

Quelle: AFP, dpa
Über das Thema berichtete ZDFheute im Beitrag "Dänemark bestellt US-Botschafter ein" am 22.12.2025 um 15:20 Uhr.
