  3. Merkliste
  4. Suche
Politik
Ausland

Gipfel in Kopenhagen: Grönland will näher an EU rücken

Gipfel in Kopenhagen:Grönland will näher an EU rücken

|

Grönland hat den Wunsch geäußert, enger mit der EU zusammenzuarbeiten. Dies habe für beide Seiten Vorteile, sagte Regierungschef Nielsen auf einem Gipfel in Kopenhagen.

Jens Frederik Nielsen, Ministerpräsidentin von Grönland, beim Treffen am 02.10.2025 der Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG) am 02.10.2025

Grönlands Regierungschef Nielsen spricht sich für mehr Zusammenarbeit mit der EU aus, ist aber auch für eine Kooperation mit den USA offen.

Quelle: Imago

Grönland will angesichts der Besitzansprüche von US-Präsident Donald Trump näher an die Europäische Union rücken. "In Grönland wünschen wir uns eine stärkere und engere Zusammenarbeit mit der EU", sagte der grönländische Regierungschef Jens-Frederik Nielsen auf einem Gipfel der sogenannten Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG) in Kopenhagen.

Wir haben viel zu bieten, und das gibt uns große Entwicklungsmöglichkeiten.

Jens-Frederik Nielsen, Regierungschef Grönland

Grönland war dort erstmals vertreten. Man wünsche sich, die Partnerschaft zum Vorteil beider Seiten auszubauen, sagte Nielsen.

US-Militärbasis Pituffik Space Base in Grönland

In Grönland wächst der Druck im geopolitischen Wettlauf um seltene Erden. Wer gewinnt den Kampf um die Bodenschätze?

02.07.2025 | 6:32 min

Von der Leyen will finanzielle Unterstützung verdoppeln

Ähnlich positiv äußerte sich EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nach einem Treffen mit Nielsen. "Europa und Grönland werden immer vertrauenswürdige und verlässliche Partner füreinander sein. Wir wollen unsere Zusammenarbeit weiter vertiefen", erklärte sie auf der Plattform X.

Von der Leyen zu Grönland

Ein Klick für den Datenschutz

Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von X nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von X übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von X informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

Datenschutzeinstellungen anpassen

Deshalb wolle man auch die finanzielle Unterstützung für Grönland verdoppeln, schrieb sie unter Verweis auf Pläne ihrer Kommission, dass mehr als 500 Millionen Euro aus dem nächsten mehrjährigen Etat an Grönland fließen sollen.

Vor Vance-Besuch in Grönland

Nach Protesten gegen einen Besuch ohne Einladung ist J.D. Vance nur zu Gast auf einer US-Militärbasis auf Grönland, die für die langjährige Verbindung zwischen Insel und USA steht.

28.03.2025 | 1:56 min

Grönland offen für Kooperation mit USA

Donald Trump hatte Anfang des Jahres über Monate hinweg immer wieder Besitzansprüche auf die größte Insel der Erde angemeldet. Die Debatte darüber ist zwar aktuell etwas abgeklungen, doch an Trumps Position hat sich seitdem nichts geändert. Die Eisinsel mit ihren knapp 56.000 Einwohnern ist weitgehend autonom, gehört aber offiziell zum Königreich Dänemark.

Nielsen schloss auf dem Gipfel in Kopenhagen nicht aus, dass man unter bestimmten Bedingungen auch für eine respektvolle Zusammenarbeit mit den USA offen sei. Die eine Kooperation schließe die andere nicht aus - das Wichtigste sei, dass sie der grönländischen Bevölkerung größtmöglich nützten.

Quelle: dpa
Themen
GrönlandEuropäische UnionUrsula Von der LeyenDonald Trump

Mehr zu Grönland

  1. Dänemarks Primierministerin Mette Frederiksen. (Archiv)

    Heimliche Zwangsverhütung:Dänemark entschuldigt sich bei Frauen in Grönland

    von Henner Hebestreit
    mit Video
  2. Archiv: Große Eismengen im Nuuk-Fjord bei Nuuk in Grönland, aufgenommen am 07.03.2025

    Eis schmilzt immer schneller:Klimawandel: Warum Grönland so wichtig ist

    von Mark Hugo
  3. Grönlands amtierender Regierungschef Mute B. Egede (l-r) Dänemarks Premierministerin Mette Frederiksen und der neu gewählte grönländische Regierungschef Jens-Frederik Nielsen sprechen miteinander.

    Dänische Ministerpräsidentin:Frederiksen: "Grönland gehört den Grönländern"

  4. US-Vizepräsident J.D. Vance trifft auf dem Militärstützpunkt Pituffik, Grönland, ein.

    Trump-Vize besucht Insel:Vance: Grönland wird sich an Seite der USA stellen

    mit Video