Einsamkeit an Weihnachten: Anonyme Briefe von Kindern an Senioren

Ein Licht für Dich: Ein Projekt aus Mosbach bringt an Weihnachten handgeschriebene Briefe zu einsamen Senioren. Kinder und Fremde schenken damit Nähe, Zeit und Wertschätzung.

"Wir wünschen Ihnen ein frohes, gesegnetes Weihnachtsfest. Auch wenn Sie im Seniorenheim sind, heißt es nicht, dass Sie vergessen sind." - Anna.

Als Olga Lederer (89 Jahre) den handgeschriebenen Brief von der ihr unbekannten Anna öffnet, wurde ihr warm ums Herz. "Ich hatte sofort jemanden im Kopf", sagt sie. "Jemanden, der sehr liebevoll und respektvoll schreibt."

Worte gegen die Einsamkeit

Der Brief lässt bei ihr ein Gefühl von Verbundenheit entstehen. Besonders wichtig ist für sie, dass sich jemand bewusst Zeit genommen hat, um ihr zu schreiben. Die Seniorin lebt im Pflegeheim (Johanniterhaus-Tannenhof) in Mosbach. Dort werden an Heiligabend über 90 anonyme Briefe an die Bewohner verteilt.

Entstanden sind sie im Rahmen des Projekts "Ein Licht für dich", initiiert von Katharina Claus und Sandra Gründlinger.

Idee beim Kaffeetrinken entstanden

Bei einem gewöhnlichen Treffen in einem Café sprachen Katharina Claus und Sandra Gründlinger über Weihnachten, über Rituale, Familie und darüber, wie sehr dieses Fest von Nähe lebt. Gleichzeitig wurde ihnen bewusst, wie viele ältere Menschen diese Zeit allein verbringen.

Sandra Gründlinger hatte in der Pflege gearbeitet und dort erlebt, wie stark Einsamkeit gerade an Feiertagen empfunden wird. Katharina Claus wollte von Beginn an Kinder einbeziehen. Ziel war es, Berührungspunkte zu schaffen und früh für das Thema zu sensibilisieren.

Aus der Idee wurde eine offene Aktion. Jeder konnte einen Brief schreiben, ohne Anmeldung, ohne Spenden, nur mit Stift und Papier. Für die beiden Initiatorinnen ist es wichtig zu erwähnen: "Es geht nicht um materielle Dinge. Worte gehen tiefer, als jede Sache, die man kaufen kann."

Kinder schreiben aus dem Herzen

Auch Kinder aus dem Umfeld der Initiatorinnen beteiligten sich an der Aktion. Katharina Junior Claus, ihre Geschwister Ronja und Samuel sowie die 18-jährige Jamalia Mekles schrieben jeweils einen Brief.

Alle sagen, dass sie sich zuvor kaum mit dem Thema Einsamkeit beschäftigt hatten. Durch das Schreiben haben sie gemerkt, wie viel schon kleine Gesten bewirken können.

Es macht ihnen Freude zu wissen, dass sie mit ihren Worten anderen Menschen etwas Gutes tun können. Dass ein Brief so viel bewirken kann, hätten sie nicht erwartet. Umso schöner ist es für sie, Teil des Projekts zu sein, sagen sie.

Berührende Momente im Seniorenheim

Im Seniorenheim werden die Briefe persönlich übergeben. Heimleiter Hans Jürgen Mössner beschreibt die Reaktionen als sehr emotional. Viele Bewohner haben beim Lesen Wärme, Wertschätzung und echte Zuwendung gespürt. Einige seien so gerührt, dass sie Tränen in den Augen hatten.

"Handgeschriebene Briefe haben eine besondere Bedeutung", sagt Mössner. Sie sind persönlich und sie bleiben. Manche Bewohner haben ihre Briefe mehrfach gelesen, aufbewahrt und mit anderen darüber gesprochen. Das Projekt hat Gespräche angestoßen und das Gemeinschaftsgefühl im Haus spürbar gestärkt.

Nicht vergessen sein

Für die Bewohner ist es eine Freude zu wissen, dass fremde Menschen, insbesondere Kinder, an sie gedacht haben. In einer Zeit, in der kaum noch Briefe geschrieben werden, wirkt diese Form der Aufmerksamkeit besonders persönlich, sagen sie.

Für Rosa Krimm war die Bedeutung klar. "Der Brief zeigt mir, dass ich nicht vergessen bin". Dass sich ein unbekannter Mensch Zeit für sie genommen hat, hat für sie einen großen emotionalen Wert.

Ein Projekt mit Zukunft

Katharina Claus und Sandra Gründlinger hoffen, dass ihr Projekt weiterwächst. Vielleicht entstehen aus einzelnen Briefen langfristige Brieffreundschaften.

Vor allem aber wünschen sie sich, dass das Bewusstsein für Einsamkeit im Alter wächst. Gerade zur Weihnachtszeit können Worte viel bewirken.

