Tote Urlauber in Türkei: Hotel evakuiert - drei Festnahmen

In der Türkei dauern die Ermittlungen zum Tod einer Mutter und ihrer Kinder aus Hamburg an. Jetzt wurden drei Mitarbeiter des Hotels festgenommen, in dem die Familie wohnte.

Die Ermittlungen in Istanbul laufen (Symbolbild). Quelle: AP

Im mutmaßlichen Vergiftungsfall im türkischen Istanbul gerät das Hotel der Familie in den Fokus der Ermittlungen. Nachdem eine Mutter aus Hamburg und ihre beiden Kinder starben, nahm die Polizei am Samstag drei weitere Verdächtige fest. Unter ihnen ist ein Verantwortlicher des Hotels im Stadtteil Fatih.

Hotel in Istanbul evakuiert

Alle Hotel-Gäste seien am Samstagabend in andere Hotels verlegt worden, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Um wie viele Menschen es sich handelte, ist unklar. Die Behörden hätten sämtliche Gegenstände aus dem Hotel mitgenommen, um sie im Labor zu untersuchen.

Zuvor hatten zwei weitere Gäste des Hotels unter den gleichen Symptomen wie die erkrankte Familie gelitten. Sie wurden wegen Übelkeit und Erbrechen ins Krankenhaus gebracht.

Zimmer wohl mit Chemikalien desinfiziert

Die Spurensicherung der Polizei nahm Proben des Trinkwassers. Laut Medienberichten wurde zudem festgestellt, dass ein Zimmer im Erdgeschoss mit Chemikalien desinfiziert worden sei.

Bei den beiden anderen Festgenommenen handele es sich um die Personen, die diese Desinfektion durchgeführt hätten. In der Türkei werden oftmals Chemikalien gegen Ungeziefer verwendet.

Bisher waren die Ermittler davon ausgegangen, dass die Mutter und ihre Kinder im Alter von drei und sechs Jahren mutmaßlich an einer Lebensmittelvergiftung gestorben sind. Genaueren Aufschluss sollen Laborergebnisse geben, die noch ausstehen. Ein erster Autopsiebericht lieferte der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu zufolge aber kaum nennenswerte Hinweise.

Vater aus Hamburg weiter auf Intensivstation

Mutter und Kinder wurden am Samstag im westtürkischen Afyonkarahisar beigesetzt. Die Familie hat türkische Wurzeln. Der Vater der Familie wird auf einer Intensivstation in Istanbul weiter behandelt.

Bei den neuen Krankheitsfällen handelt es sich um Touristen aus Italien und Marokko. Sie schweben Anadolu zufolge nicht in Lebensgefahr.

Bereits zuvor vier Festnahmen

Am Freitag waren bereits vier Verdächtige festgenommen worden. Laut dem Staatssender TRT hatten sie das Essen verkauft, das die Familie kurz zuvor gegessen hatte: Süßigkeiten, gefüllten Muscheln und ein Gericht aus Kalbsdärmen (Kokorec).

Den Festgenommenen werde fahrlässige Tötung vorgeworfen, berichtete Anadolu. Demnach sind alle Verdächtigen wegen anderer Delikte vorbestraft. Die Behörden ließen zudem einen Laden schließen, in dem die Familie gegessen haben soll.