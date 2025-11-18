  3. Merkliste
Familien-Tragödie in Istanbul: Vorläufiger Bericht belastet Hotel

Bericht belastet Istanbuler Hotel:Türkei: Familie womöglich durch Chemikalien gestorben

|

Nachdem eine vierköpfige Hamburger Familie in Istanbul ums Leben gekommen ist, liegt ein vorläufiger Bericht der türkischen Gerichtsmedizin vor. Darin rückt das Hotel in den Fokus.

Türkei, Istanbul: Menschen gehen im Stadtteil Fatih die Straße entlang.

Ein Istanbul-Urlaub wurde zur Familien-Tragödie.

Quelle: dpa

Nach dem Tod einer Familie aus Hamburg in Istanbul belastet ein vorläufiger Bericht der türkischen Gerichtsmedizin laut Medienberichten weiter das Hotel. Darin werde erklärt, dass der Tod der vierköpfigen Familie vorrangig durch eine chemische Vergiftung im Hotel verursacht worden sei, berichtete der Staatssender TRT unter Berufung auf das nicht abschließende Dokument.

Die Wahrscheinlichkeit einer Lebensmittelvergiftung werde als gering eingestuft. Die Untersuchungen seien noch nicht final abgeschlossen. 

Mutmaßliche Vergiftungen in Istanbul

Istanbuls Polizei ermittelt, nachdem eine Mutter und zwei Kinder aus Deutschland im Urlaub verstorben waren. Weitere Gäste beklagten Vergiftungserscheinungen. Das Hotel ist geräumt und versiegelt

17.11.2025 | 2:35 min

Zuletzt starb der Vater in einem Istanbuler Krankenhaus

Nachdem die Mutter und ihre zwei kleinen Kinder vergangene Woche in Istanbul gestorben waren, starb am Montagabend auch der Vater in einem Istanbuler Krankenhaus, wie Behörden mitteilten.

Ermittler vermuteten bisher eine Lebensmittelvergiftung. Sie gingen aber auch Hinweisen auf eine Vergiftung durch Chemikalien nach, die Berichten zufolge bei der Bekämpfung von Ungeziefer im Hotel der Familie verwendet wurden. Proben der verwendeten Chemikalien sollen noch untersucht werden, so TRT.

Istanbul, zu sehen ist eine Ansicht der Stadt mit Hagia Sophia im historischen Sultan-Ahmet-Viertel

Nach den drei Todesfällen in Istanbul sind die Hamburger Mutter und ihre zwei Kinder in der Türkei beigesetzt worden. Die genaue Todesursache ist weiterhin unklar.

17.11.2025 | 2:38 min

Tragödie im Türkei-Urlaub: Elf Festnahmen

Inzwischen wurden elf Verdächtige festgenommen. Gegen vier von ihnen wurde der Nachrichtenagentur Anadolu zufolge am Montag Haftbefehl erlassen.

Quelle: dpa
Thema
Türkei

