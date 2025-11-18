Familien-Tragödie in Istanbul: Vorläufiger Bericht belastet Hotel

Bericht belastet Istanbuler Hotel:Türkei: Familie womöglich durch Chemikalien gestorben
Nachdem eine vierköpfige Hamburger Familie in Istanbul ums Leben gekommen ist, liegt ein vorläufiger Bericht der türkischen Gerichtsmedizin vor. Darin rückt das Hotel in den Fokus.
Nach dem Tod einer Familie aus Hamburg in Istanbul belastet ein vorläufiger Bericht der türkischen Gerichtsmedizin laut Medienberichten weiter das Hotel. Darin werde erklärt, dass der Tod der vierköpfigen Familie vorrangig durch eine chemische Vergiftung im Hotel verursacht worden sei, berichtete der Staatssender TRT unter Berufung auf das nicht abschließende Dokument.
Die Wahrscheinlichkeit einer Lebensmittelvergiftung werde als gering eingestuft. Die Untersuchungen seien noch nicht final abgeschlossen.
Zuletzt starb der Vater in einem Istanbuler Krankenhaus
Nachdem die Mutter und ihre zwei kleinen Kinder vergangene Woche in Istanbul gestorben waren, starb am Montagabend auch der Vater in einem Istanbuler Krankenhaus, wie Behörden mitteilten.
Ermittler vermuteten bisher eine Lebensmittelvergiftung. Sie gingen aber auch Hinweisen auf eine Vergiftung durch Chemikalien nach, die Berichten zufolge bei der Bekämpfung von Ungeziefer im Hotel der Familie verwendet wurden. Proben der verwendeten Chemikalien sollen noch untersucht werden, so TRT.
Tragödie im Türkei-Urlaub: Elf Festnahmen
Inzwischen wurden elf Verdächtige festgenommen. Gegen vier von ihnen wurde der Nachrichtenagentur Anadolu zufolge am Montag Haftbefehl erlassen.
An Lebensmittelvergiftung gestorben?:Tote Urlauber in Türkei: Hotel evakuiert, weitere Festnahmenmit Video
Verdacht auf Lebensmittelvergiftung:Türkei: Auch Vater von Hamburger Familie gestorbenmit Video
Mutter und Kinder beigesetzt:Türkei: Weitere Touristen wohl mit Vergiftung im Krankenhausmit Video
- FAQ
Familie in Istanbul gestorben:Lebensmittelvergiftung: Wann sie tödlich enden kannmit Video