Nordkorea bietet den USA Gespräche an - Atomwaffen unverhandelbar

Unter Bedingungen:Nordkorea bietet den USA neue Gespräche an

Kim Kong Un traf schon mehrmals auf US-Präsident Donald Trump. Nun bietet Nordkoreas Machthaber neue Gespräche an - doch über das Atomprogramm des Landes will er nicht verhandeln.

Der nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un spricht während einer Veranstaltung zur Feier des 80. Jahrestages des Endes der japanischen Kolonialherrschaft.

Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un

Quelle: dpa

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat eine prinzipielle Gesprächsbereit gegenüber der US-Regierung signalisiert, sollte diese von ihrem Ziel einer nuklearen Abrüstung seines Landes absehen.

"Wenn die USA ihre unrealistischen Vorstellungen von einer vollständigen Denuklearisierung aufgeben und (...) eine echte friedliche Koexistenz mit uns anstreben, gibt es für uns keinen Grund, uns den USA zu widersetzen", sagte Kim während einer Parlamentsrede am Sonntag.

Darin sprach er auch davon, "noch gute Erinnerungen an den derzeitigen US-Präsidenten Trump" zu haben.

China-Experte Wirth ordnet ein

Zwischen Russland, China und Nordkorea herrsche keine große Einigkeit, so China-Experte Christian Wirth. Trotz Verständigungsversuchen gebe es weiter große Spannungen.

03.09.2025 | 26:25 min

Kim will nicht auf Atomwaffen verzichten

Gleichzeitig machte er deutlich, dass sein Land niemals auf Atomwaffen verzichten werde und sich auch nicht durch Sanktionen unter Druck setzen lasse.

"Die Welt weiß sehr gut, was die USA tun, nachdem sie andere gezwungen haben, ihr Atomprogramm aufzugeben und abzurüsten", sagte Kim.

Donald Trump und Kim Jong Un hatten sich während der ersten Amtszeit des US-Präsidenten mehrfach zu Gesprächen getroffen. Neben zwei Gipfeltreffen in Singapur (2018) und Hanoi (2019) kam es auch zu einer kurzen Begegnung zwischen den zwei Staatschefs an der innerkoreanischen Grenze im Jahr 2019.

Der nordkoreanische Staatschef Kim Jong Un, rechts, schüttelt die Hand des russischen Sicherheitsratssekretärs Sergej Schoigu, links, am Sitz der regierenden Arbeiterpartei in Pjöngjang, Nordkorea

Nordkorea will weitere 6.000 Soldaten zur Unterstützung Russlands im Krieg gegen die Ukraine schicken. Das teilte der Chef des russischen Sicherheitsrats, Schoigu, mit.

18.06.2025 | 0:20 min

Zuletzt hatte Trump im August vor Reportern im Weißen Haus gesagt, dass er eine "großartige Beziehung" zu Kim habe und ihn noch dieses Jahr treffen wolle. Bislang hält die US-Regierung an ihrem Ziel fest, Nordkorea nuklear vollständig abrüsten zu wollen.

Das Land wird wegen seines Atomprogramms mit weitreichenden UN-Sanktionen sowie zusätzlichen US-Sanktionen belegt.

Quelle: dpa, AFP, Reuters
