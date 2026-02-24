Nordkorea: Kim Yo Jong auf Parteitag befördert

Kim Yo Jong steigt auf dem Parteitag der Arbeiterpartei Nordkoreas weiter auf. Die Schwester von Machthaber Kim Jong Un baut damit ihren Einfluss in der Führung aus.

Die Schwester von Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un, Kim Yo Jong, gilt als eine der mächtigsten Frauen des Landes. Quelle: AFP

Die einflussreiche Schwester des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un ist bei dem alle fünf Jahre stattfindenden Parteitag der Arbeiterpartei innerhalb der Führungsstruktur der Partei befördert worden.

Kim Yo Jong, bislang eine stellvertretende Abteilungsleiterin, wurde vom Zentralkomitee der Partei zur vollwertigen Abteilungsleiterin ernannt, wie die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Dienstag berichtete.

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un ist beim Parteikongress erneut als Generalsekretär bestätigt worden. Staatsmedien lobten seine Führung und die nukleare Abschreckung. 23.02.2026 | 0:35 min

Kim Yo Jong mit viel Einfluss in Pjöngjang

Kim Yo Jong zählt zu den engsten Vertrauten ihres Bruders und ist eine der einflussreichsten Frauen in Pjöngjang. Sie ist eines von drei Kindern, die Kims Vater und Vorgänger, Kim Jong Il, mit seiner dritten bekannten Partnerin, der ehemaligen Tänzerin Ko Yong Hui, hatte.

Sie wurde zusammen mit ihrem Bruder in der Schweiz ausgebildet und stieg rasch in den Rängen auf, als Kim nach dem Tod ihres Vaters im Jahr 2011 die Macht übernommen hatte.

Pjöngjang nutzt häufig Kim Yo Jongs Namen, um Erklärungen zu veröffentlichen, in denen die Positionen der Regierung dargelegt oder Südkorea und die USA kritisiert werden. 2018 hatte sie den südlichen Nachbarn während einer Phase der Annäherung zwischen Pjöngjang und Seoul zu den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang besucht.

Klimatische Veränderungen haben dramatische Folgen für Millionen, so Karl-Otto Zentel von Care Deutschland - oft unbeachtet von der Welt. Das zeigt der aktuelle Care-Krisenreport. 28.01.2026 | 2:18 min

Neunter Parteitag stärkt Macht von Kim Jong Un

Zum neunten Parteitag der Arbeiterpartei versammelten sich Tausende Führungskader im Haus der Kultur in der nordkoreanischen Hauptstadt Pjöngjang. Machthaber Kim war am Donnerstag von den Delegierten mit rauschendem Beifall begrüßt worden.

In seiner Eröffnungsrede sagte er, Nordkorea habe "in unumkehrbarer Weise seinen Status auf der internationalen Bühne gefestigt". Zugleich nannte er eine Verbesserung der Lebensverhältnisse für die Bevölkerung des Landes als Priorität. Am Montag wurde er von den Delegierten als Generalsekretär der Arbeiterpartei wiedergewählt.

Nordkorea hat bei einer Militärparade seine neuesten Waffen vorgestellt. Im Zentrum stand die Interkontinentalrakete, ein weitreichendes nukleares Waffensystem. 11.10.2025 | 0:21 min

Spekulationen über Kim Jong Uns Tochter

Schon davor hatte Kim angekündigt, dass im Verlaufe des Parteitags die nächste Phase des Atomprogramms präsentiert werden solle. Bei der Versammlung der Arbeiterpartei wird ein weiterer Fokus der Beobachter zudem darauf liegen, ob Kims Tochter Kim Ju Ae erscheint.

Die Tochter im Teenager-Alter hatte den Machthaber zuletzt mehrfach bei öffentlichen Terminen begleitet - dies sorgte für Mutmaßungen, dass Kim sie zu seiner Nachfolgerin auserkoren habe.

Quelle: AFP