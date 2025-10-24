  3. Merkliste
  4. Suche
Politik
Ausland

Südkorea: Treffen zwischen Trump und Kim Jong Un möglich

Apec-Gipfel in Südkorea :Trump und Kim Jong: Treffen rückt offenbar näher

|

US-Präsident Trump will Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un treffen - die Chancen dafür stehen nun offenbar gut. Das Gespräch könnte im Rahmen des Apec-Gipfels stattfinden.

Trump übermittelt Geburtstagsgrüße an Kim Jong Un. Archivbild

US-Präsident Trump und Nordkoreas Staatschef Kim Jong Un hatten sich zuletzt im Jahr 2019 getroffen - jetzt soll es eine Neuauflage geben. (Archivbild)

Quelle: Evan Vucci/AP/dpa

Ein Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem Staatschef Nordkoreas, Kim Jong Un, ist nach südkoreanischen Angaben bereits kommende Woche möglich. Südkoreas Vereinigungsminister Chung Dong Young sagte am Freitag vor Journalisten, die Möglichkeit für ein solches Gespräch während Trumps Besuchs in Südkorea in der nächsten Woche sei "erheblich".

Nordkorea scheine "den Vereinigten Staaten Aufmerksamkeit zu schenken", verschiedene Anzeichen deuteten auf eine "große Wahrscheinlichkeit eines Treffens" hin.

Ab dem 31. Oktober findet in Südkorea ein Gipfeltreffen der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) statt, an dem voraussichtlich auch US-Präsident Trump teilnehmen wird.

US-Präsident Trump und Südkoread Präsident Lee sprechen miteinander. Dabei ist sowohl eine US-Flagge, als auch eine Südkorea-Flagge zu sehen.

Südkoreas Präsident Lee hat ein Treffen zwischen US-Präsident Trump und Nordkoreas Diktator Kim vorgeschlagen. Ziel sei die Annäherung von Nord- und Südkorea.

26.08.2025 | 0:23 min

Südkorea pocht auf Treffen: Chance nicht "versäumen"

Südkoreas Vereinigungsminister Chung forderte die beiden Staatschefs am Freitag auf, diese Chance nicht zu "versäumen". "Sie müssen eine Entscheidung treffen", fügte er hinzu.

Trump hatte kürzlich gesagt, er hoffe, Kim zu treffen, möglicherweise noch in diesem Jahr. US-Medienberichten zufolge wurde von US-Regierungsvertretern hinter verschlossenen Türen bereits über die Verwirklichung einer solchen Begegnung gesprochen.

Kim: "Gute Erinnerungen" an Trump

In Trumps erster Amtszeit (2017-2021) hatte es mehrere Treffen gegeben. Die beiden Staatschefs trafen sich zuletzt 2019 zu einem Überraschungsgipfel in Panmunjom in der gemeinsamen Sicherheitszone beider Länder. 

Aus Pjöngjang hieß es, Kim sei bereit für neue Gespräche. Der Staatschef des international weitgehend isolierten Landes sagte im vergangenen Monat, er habe "gute Erinnerungen" an Trump. Zugleich beharrt Nordkorea aber darauf, sein Atomwaffenprogramm beizubehalten.

Putin, Xi und Kim
:So stark sind sie wirklich

China demonstriert bei einer Militärparade die enge Freundschaft mit Russland und Nordkorea. Wie stark das Dreier-Bündnis ist, analysiert ZDFheute live.
Putin, Xi und Kim bei der Militärparade in China.
39:17 min
Quelle: AFP, dpa
Themen
NordkoreaUSASüdkoreaDonald Trump

Mehr zu Nordkorea

  1. Interkontinentalrakete Hwasong-20 bei Militärparade in Nordkorea

    Militärparade in Nordkorea:Kim Jong Un zeigt erstmals seine neue Rakete

    mit Video
  2. Wladimir Putin, Xi Jinping und Kim Jong-Un
    Interview

    Militärparade in Peking:Xi, Putin und Kim: Wie stabil ist das Bündnis?

    mit Video
  3. Nordkoreas Machthaber Kim

    Angeblich "neue" Systeme:Nordkorea testet Luftabwehrraketen

  4. 17.09.2023: Kim Yo-jong, stellvertretende Leiterin der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit und Information der WPK (Arbeiterpartei Koreas) und jüngere Schwester von Kim Jong Un, Präsident der Staatskommission Nordkoreas, besucht die Fernöstliche Föderale Universität (FEFU) auf der Insel Russki.

    Kein Grund für Treffen:Nordkorea erteilt Südkorea Absage