Alexander Kolyandr ist Experte des Center for European Policy Analysis (CEPA). Unter anderem hat Kolyandr die russische Politik und Wirtschaft als Stratege der Credit Suisse Bank in London und Moskau beobachtet und analysiert.



Zudem war er Chefkorrespondent der internationalen Tageszeitung Wall Street Journal in Moskau sowie russischer Wirtschaftsreporter für die britische BBC. Kolyandr wurde in der Ukraine geboren und hat sowohl die ukrainische als auch die britische Staatsbürgerschaft.