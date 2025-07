Russlands Schattenflotte: Steckt Ukraine hinter Explosionsserie?

Seit Dezember 2024 sind bereits sechs Frachtschiffe, die mit der Schattenflotte in Verbindung gebracht werden, durch externe Explosionen in der Nähe ihrer Maschinenräume beschädigt worden.

In maroden Tankern verschifft Russland auch drei Jahre nach dem Überfall auf die Ukraine tonnenweise Öl entlang der deutschen Ostseeküste. Die EU schaut weitgehend hilflos zu, wie der Kreml und seine Helfer Sanktionen umgehen.

Frachtschiff Ursa Major sank nach Explosion

Die Serie begann mit der Ursa Major. Das Frachtschiff wurde von einem Unternehmen betrieben, das dem russischen Verteidigungsministerium untersteht. Am 22. Dezember war die Ursa Major auf dem Weg nach Syrien, um nach dem Sturz des Assad-Regimes russische Militärgüter in Sicherheit zu bringen , als sich eine schwere Explosion im Maschinenraum des Schiffs ereignete.

Das Schiff lief voll Wasser und sank schließlich einen Tag später in der Nähe der spanischen Küste. Zwei Mitglieder der 16-köpfigen Besatzung kamen dabei ums Leben.

Serie von Explosionen auf Tankern

Möglicherweise ukrainischer Geheimdienst verantwortlich

Explosionen folgen einem Muster

Einige Elemente lassen eindeutig ein Muster erkennen: Erstens kam es bei allen Schiffen - bis auf einem - zu äußeren Explosionen. Das deutet daraufhin, dass an ihnen möglicherweise magnetische Ladungen angebracht wurden.

Zweitens ereigneten sich alle Explosionen im oder in der Nähe des Maschinenraums, ohne dass es zu einem Ölaustritt kam. Die Angreifer verfügten also offenbar über genaue technische Kenntnisse über die Schiffe, planten und kalibrierten die Explosionen sorgfältig.

Drittens deuten Radardaten darauf hin, dass sich alle betroffenen Schiffe kurz vor den Explosionen in verschiedenen russischen Häfen befunden haben. Dies bedeutet nicht unbedingt, dass die Sprengladungen dort angebracht wurden. Dennoch ziehen die russischen Behörden Berichten zufolge auch diese Möglichkeit in Betracht und haben die Sicherheitsmaßnahmen in den betroffenen Häfen erhöht.