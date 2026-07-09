Ukraine-Botschafter Melnyk: Brauchen Patriots schon heute

Andrij Melnyk im ZDF:Ukraine-Botschafter: Brauchen Patriot-Raketen schon heute
Ukraines UN-Botschafter Melnyk hat die Zusagen beim Nato-Gipfel als "wichtiges Signal" begrüßt. Allerdings würden die versprochenen Patriot-Rakten "schon heute" gebraucht.
Der UN-Botschafter der Ukraine, Andrij Melnyk, hat die Zusagen an sein Land beim Nato-Gipfel in Ankara als "wichtiges Signal" begrüßt. Es zeige sowohl den Ukrainern als auch Russlands Präsident Wladimir Putin, dass die Nato einig bleibe, betonte Melnyk im ZDF-Morgenmagazin.
"Die Signalwirkung ist sehr stark", sagte er. Es sei ein "sehr wichtiges Treffen" für die Ukraine und für die Nato gewesen. Aussagen, das Bündnis sei "tot", seien "stark übertrieben".
Melnyk bekräftigte:
Melnyk: Zusage hat starke Signalwirkung
Der Diplomat begrüßte auch die von US-Präsident Donald Trump angekündigte Erlaubnis für die Ukraine, selbst Patriot-Luftabwehrraketen herstellen zu dürfen.
Dies sei eine wichtige Botschaft. "Es hat eine starke Signalwirkung für uns und für die Russen, dass die Ukraine weiter so stark unterstützt wird", sagte Melnyk. Aber: "Auch wenn jetzt der ganze Prozess zustande kommt, wird das Monate, vielleicht Jahre, dauern, bis wir imstande sind, diese Raketen zu produzieren."
Es sei ganz dringlich, dass "die Ukraine schon heute mit Raketen unterstützt werden muss". Die reine Zusage verändere an der Lage "erst mal gar nichts". Die Stimmung in seiner Heimat sei "sehr trübe". Die Menschen hätten keine Sicherheit.
Der Nato-Gipfel in Ankara sagte der Ukraine für dieses Jahr Unterstützung im Wert von 70 Milliarden Euro und für 2027 Unterstützung in "mindestens gleichem Umfang" zu. Das in den USA hergestellte Luftabwehrsystem Patriot spielt eine wichtige Rolle beim Schutz ukrainischer Städte und Infrastruktur insbesondere vor ballistischen Raketen.
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