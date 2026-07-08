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Patriot-Raketen: Trump will Ukraine Bau erlauben

Gespräch mit Selenskyj bei Nato-Gipfel:Trump: USA werden Ukraine Bau von Patriot-Raketen erlauben

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Die USA wollen der Ukraine die Lizenz zum Bau von Patriot-Raketen erteilen. Das sagte Donald Trump bei einem Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten am Rande des Nato-Gipfels.

Wolodymyr Selenskyj und Donald Trump

Am Rande des Nato-Gipfels hat Donald Trump (r.) sich mit Wolodymyr Selenskyj (l.) getroffen

Quelle: AFP

Die USA werden der Ukraine nach Angaben von Präsident Donald Trump die Erlaubnis zum Bau von Patriot-Luftabwehrraketen erteilen. "Eines der Themen, über die wir heute wohl sprechen werden (...), ist die Tatsache, dass wir ihnen das Recht geben werden, Patriots herzustellen", sagte Trump bei einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.

Wir werden ihnen zeigen, wie es geht.

US-Präsident Donald Trump

Carsten Thurau | ZDF-Reporter in Kiew

Selenskyj wolle verhindern, "dass die Ukraine noch einmal aus dem Blickfeld der europäischen Verbündeten und der USA" gerate, so Carsten Thurau aus Kiew zum Nato-Gipfel in Ankara.

08.07.2026 | 4:31 min

"So kannst du dich nicht beschweren, dass wir nicht genug geben", sagte Trump an Selenskyj gerichtet. "Wir haben das Unternehmen noch nicht informiert, aber das wird sich noch klären."

Selenskyj hatte um Lizenz für Patriot-Raketen gebeten

Für Selenskyj ist diese Aussicht ein großer Erfolg. Der ukrainische Präsident hatte die USA in der vergangenen Woche angesichts massiver russischer Angriffe mit ballistischen Raketen auf Kiew aufgerufen, seinem Land Lizenzen für den Bau von Patriot-Raketen zu erteilen.

Die Infografik zeigt das Flugabwehrsystem Patriot. Es erkennt Flugobjekte im Umkreis von 100 Kilometern und kann Raketen abfeuern.

Ungeklärt sind jedoch Fragen zur Finanzierung des Baus einer Produktionsstätte und in welcher Zeit eine Fertigung auf die Beine gestellt werden könnte. Für Russland wäre der Standort auch ein Ziel für Angriffe.

US-Präsident Trump bei der Ankunft in Ankara. Neben ihm der türkische Präsident Erdogan.

In Ankara hat der Nato-Gipfel begonnen. Im Zentrum stehen die Ausgaben für Verteidigung und die Unterstützung der Ukraine. Welche Rolle Trump dabei spielt – ZDFheute live analysiert.

07.07.2026 | 39:14 min

Patriot-Rakete kostet bis zu vier Millionen Dollar

Das in den USA hergestellte Luftabwehrsystem Patriot spielt eine wichtige Rolle beim Schutz ukrainischer Städte und Infrastruktur insbesondere vor ballistischen Raketen.

Ein System kostet rund 400 Millionen Dollar (rund 340 Millionen Euro), eine Abwehrrakete je nach Modell bis vier Millionen Dollar. Nato-Staaten haben der Ukraine mehrere Patriot-Systeme zur Verfügung gestellt, bislang liefern sie ihr auch die Raketen. Deutschland gehört zu den wichtigsten Lieferanten sowohl von Systemen als auch von Patriot-Munition.

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Quelle: AFP, dpa
Über den Nato-Gipfel berichteten verschiedene Sendungen, etwa heute in Deutschland am 08.07.2026 ab 14 Uhr oder das ZDF-Morgenmagazin am 08.07.2026 ab 05:30 Uhr.
Themen
Donald TrumpUkraineUSAWolodymyr Selenskyj

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