Herbstgutachten der Wirtschaftsforscher: Wachstum erwartet

Prognose der Forschungsinstitute:Spürbares Wirtschaftswachstum 2026 erwartet
Hoffnungsschimmer für die deutsche Wirtschaft: Führende deutsche Wirtschaftsinstitute rechnen 2026 mit einem Wachstum von 1,3 Prozent.
Führende deutsche Wirtschaftsinstitute rechnen im kommenden Jahr wieder mit einem stärkeren Wachstum der deutschen Wirtschaft von 1,3 Prozent. Die deutsche Wirtschaft lasse die Talsohle hinter sich, teilten die Institute mit - sie fordern die Bundesregierung aber zu umfassenden Strukturreformen auf.
Zwei Rezessionsjahre und das erwartete geringe Wachstum 2025 - Deutschland steckt schon länger in einem Konjunkturtief. Wirtschaftsverbände sehen viele strukturelle Probleme wie hohe Energiekosten, steigende Sozialabgaben, zu viel Bürokratie und einen Mangel an Fachkräften.
Die sogenannte Gemeinschaftsdiagnose wird erstellt vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, dem Ifo-Institut, dem Kiel Institut für Weltwirtschaft, dem Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle und dem RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Essen.
Mehr aktuelle Wirtschaftsthemen
Bundeshaushalt:Sparen trotz Rekordschulden - warum überhaupt?von Robert Meyermit Video
Mehr Teilzeit, weniger Belastung:Sicherer Arbeitsplatz immer mehr im Trendvon Anne Sophie Feilmit Video
Welthandelsbericht:WTO: Wie der Welthandel durch KI boomen sollvon Christian Hauser
Experten fordern Reformen:Ifo-Institut senkt Konjunkturprognosemit Video