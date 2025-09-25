  3. Merkliste
Herbstgutachten der Wirtschaftsforscher: Wachstum erwartet

vor 12 Minuten
Konjunkturprognose: Forschungsinstitute erwarten 2026 spürbares Wirtschaftswachstum
Prognose der Forschungsinstitute:Spürbares Wirtschaftswachstum 2026 erwartet

Hoffnungsschimmer für die deutsche Wirtschaft: Führende deutsche Wirtschaftsinstitute rechnen 2026 mit einem Wachstum von 1,3 Prozent.

Symbolbild für geringes Wachstum: Dunkle Wolken über Containern am Cargo-Terminal in Frankfurt am Main.

Zwei Rezessionsjahre und das erwartete geringe Wachstum 2025 - Deutschland steckt schon länger in einem Konjunkturtief.

Quelle: AP

Führende deutsche Wirtschaftsinstitute rechnen im kommenden Jahr wieder mit einem stärkeren Wachstum der deutschen Wirtschaft von 1,3 Prozent. Die deutsche Wirtschaft lasse die Talsohle hinter sich, teilten die Institute mit - sie fordern die Bundesregierung aber zu umfassenden Strukturreformen auf.

Container

Die deutsche Wirtschaft fällt stärker zurück als zuletzt prognostiziert. Grund dafür ist die schwache Industrieproduktion und gebremste Exporte. Der Spardruck wächst weiter.

22.08.2025 | 1:41 min

Zwei Rezessionsjahre und das erwartete geringe Wachstum 2025 - Deutschland steckt schon länger in einem Konjunkturtief. Wirtschaftsverbände sehen viele strukturelle Probleme wie hohe Energiekosten, steigende Sozialabgaben, zu viel Bürokratie und einen Mangel an Fachkräften. 

Die sogenannte Gemeinschaftsdiagnose wird erstellt vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, dem Ifo-Institut, dem Kiel Institut für Weltwirtschaft, dem Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle und dem RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Essen.

Quelle: dpa

