Bundestag: Erst spricht die AfD, dann Merz zum Haushalt

Generaldebatte im Bundestag:Erst spricht Weidel, dann Merz zum Haushalt
Es ist ein Höhepunkt im Bundestag: Zum Auftakt der Haushaltswoche liefern sich Regierung und Opposition einen Schlagabtausch. AfD-Chefin Weidel dürfte Kanzler Merz angreifen.
Was passiert heute?
Heute beginnen die Haushaltsberatungen im Bundestag. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und alle Ministerien reden also übers Geld, über ihre Etats. Traditionell geht es in der Debatte um alle Vorhaben der Regierung. Die Opposition teilt in der Regel heftig aus. Die Debatte beginnt um 9 Uhr, das ZDF überträgt live.
Wer redet?
Das Besondere an der sogenannten Generaldebatte: Zuerst spricht nicht der Kanzler, sondern die größte Oppositionspartei. AfD-Chefin Alice Weidel dürfte 15 Minuten lang die Politik der schwarz-roten Koalition kritisieren, im Anschluss redet Merz.
Weitere Rednerinnen und Redner sind unter anderem SPD-Fraktionschef Matthias Miersch, Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge und Linken-Fraktionschefin Heidi Reichinnek.
Um welche Themen geht es?
Um den Haushalt für das laufende Jahr. Wegen des Ampel-Bruchs und der vorgezogenen Bundestagswahl wird er verspätet verabschiedet und ist dann nur noch drei Monate lang gültig. Am Donnerstag wird über den Etat für das Jahr 2025 abgestimmt.
Der Haushalt sieht Ausgaben von insgesamt 502,5 Milliarden Euro vor. Die Neuverschuldung im Kernhaushalt soll 81,8 Milliarden Euro betragen.
Hinzu kommen weitere neue Schulden für die Sondervermögen für die Bundeswehr sowie für Investitionen in Infrastruktur und Klimaneutralität. Für Kredite für die Bundeswehr und für die Sondervermögen gelten Ausnahmen von der Schuldenbremse im Grundgesetz.
Wer sagt was?
Kanzler Merz und SPD-Fraktionschef Miersch dürften in der Debatte ähnlich klingen wie Finanzminister Lars Klingbeil. Er hatte den Haushalt für 2025 bereits am Dienstag im Parlament verteidigt:
Die AfD kritisiert die "gigantischste Neuverschuldung aller Zeiten". Die Grünen werfen Union und SPD vor, nicht konsequent in Klimaschutz und in Infrastruktur zu investieren. Und die Linke moniert, von dem vielen Geld komme zu wenig bei den Menschen an.
Um welche Themen geht es noch?
Wahrscheinlich wird die Debatte ein Rundumschlag. Zuletzt hatte die Koalition über Steuererhöhungen und die Kosten des Sozialstaats diskutuiert.
Denkbar wäre zum Beispiel, dass Kanzler Merz auf die sogenannte Aktivrente eingeht, auf die sich die Koalition geeinigt hat. Ein Freibetrag von 2.000 Euro monatlich soll ein Anreiz sein, damit Arbeitnehmer über das gesetzliche Renteneintrittsalter hinaus arbeiten.
