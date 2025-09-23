Trumps Kehrtwende: Ukraine kann Gebiet komplett zurückerobern

Wochenlang sprach Trump über Gebietsabtretungen - jetzt sieht der US-Präsident plötzlich die Ukraine in der Lage, sein Gebiet komplett zurückzuerobern.

Die Ukraine ist nach Ansicht von US-Präsident Donald Trump in der Lage, mithilfe westlicher Verbündeter ihr Staatsgebiet vom russischen Aggressor zurückzuerobern. Mit Zeit, Geduld und finanzieller Unterstützung insbesondere der Nato seien die ursprünglichen Grenzen zum Zeitpunkt, als der Krieg begonnen hatte, eine "Option", schrieb er auf seiner Plattform Truth Social.

Keine Rede mehr von Gebietsabtretungen

Damit schwenkt Trump in seiner Position um. Trump hatte in den vergangenen Wochen in den Gesprächen um ein Ende des Krieges auch mögliche Gebietsabtretungen der Ukraine ins Spiel gebracht. Diese hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj stets abgelehnt. Russland hatte hingegen darauf bestanden, dass die Ukraine Gebietsverluste anerkennt.

Der US-Präsident machte in seinem Post auf Truth Social nicht deutlich, welchen ukrainischen Grenzverlauf er genau meint. Zum Beispiel ist unklar, ob Trump zum ukrainischen Staatsgebiet auch die bereits 2014 von Russland annektierte Halbinsel Krim hinzurechnet.

Trump: Russland eher "zahnloser Tiger"

Zu seiner neuen Position ist Trump nach eigenen Angaben gekommen, nachdem er sich mit der militärischen und wirtschaftlichen Lage der Ukraine und Russlands vertraut gemacht und sie vollständig verstanden habe. Russland führe seit dreieinhalb Jahren einen Krieg, "den eine echte Militärmacht" in weniger als einer Woche hätte gewinnen können.

Das ist keine Auszeichnung für Russland. Tatsächlich lässt es das Land eher wie "einen zahnlosen Tiger" erscheinen. „ US-Präsident Donald Trump

Wenn die Menschen in Moskau und allen Städten und Regionen in ganz Russland erführen, was wirklich in diesem Krieg passiere, wäre die Ukraine in der Lage, "ihr Land in seiner ursprünglichen Form zurückzuerobern und, wer weiß, vielleicht sogar noch weiterzugehen!"

Für Menschen in Russland sei es fast unmöglich, Benzin zu bekommen, weil sich lange Schlangen bildeten. Der größte Teil ihres Geldes würde für den Kampf gegen die Ukraine ausgegeben, die immer besser werde. Putin und Russland würden in großen wirtschaftlichen Schwierigkeiten stecken, jetzt sei es an der Zeit, dass die Ukraine handele.

"Ja" zum möglichen Abschuss russischer Flieger

Die USA würden der Nato weiter Waffen liefern, damit diese damit machen könne, was sie wolle, sagte Trump.

Zuvor hatte Trump bei einem Treffen mit Selenskyj am Rande der UN-Vollversammlung in New York auf eine Frage einer Journalistin, ob er der Ansicht sei, dass Nato-Staaten russische Flugzeuge bei Verletzung ihres Luftraumes abschießen sollten mit "Ja, das bin ich" geantwortet. Zuletzt war es mehrfach zu gefährlichen Situationen im Luftraum von EU- und Nato-Staaten gekommen - in Polen, Rumänien und Estland.

Selenskyj: Trump kann Putin zu Frieden bewegen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte nach Trumps Äußerungen, er gehe davon aus, dass der US-Präsident Kremlchef Wladimir Putin zum Frieden bewegen kann. "Moskau fürchtet Amerika und schenkt ihm stets Beachtung", sagte Selenskyj bei einer Sitzung des UN-Sicherheitsrates in New York.

Sein Treffen mit dem US-Präsidenten wertete der ukrainische Präsident positiv. Beide hätten darüber gesprochen, "wie wir endlich Frieden schaffen können".

Wir haben einige gute Ideen diskutiert. Ich hoffe, sie werden funktionieren. „ Wolodymyr Selenskyj, Ukrainischer Präsident

