Ein herrenloser Koffer, der unter einer Brücke in Filderstadt entdeckt wurde, wurde zunächst für Abfall gehalten - bis man ihn öffnete.

Der Koffer, eingewickelt in einen Müllsack, wurde zunächst für Abfall gehalten. Quelle: Kripo Esslingen

Am 10. August 2025 bemerkten Anwohner in Filderstadt im Landkreis Esslingen einen herrenlosen Koffer, der halb in Plastiktüten verpackt unter einer Fußgängerbrücke nahe einem Spielplatz lag. Als das Gepäckstück am 28. August entsorgt werden sollte, kam darin die Leiche einer Frau zum Vorschein.

Bei der Toten handelt es sich um die 40-jährige Gülsah Sahin aus Stuttgart. Sie war am 22. Juli 2025 zuletzt lebend gesehen worden. Die genaue Todesursache ist bisher unbekannt.

Eine kleine Fußgängerbrücke in Filderstadt: Der Koffer wurde darunter gefunden. Quelle: Kripo Esslingen

Fundort und Spuren

Der Fundort liegt in Filderstadt-Bonlanden, südlich von Stuttgart, in der Anne-Frank-Straße / Dietrich-Bonhoeffer-Straße. Direkt neben einem Spielplatz befindet sich ein Bachlauf und eine Fußgängerbrücke, unter der der Koffer gefunden worden ist.

Der Tatort in Filderstadt Quelle: Google Earth / ZDF

Beschreibung des Koffers

Bei dem Gepäckstück handelte es sich um einen beigefarbenen Rollkoffer der Marke "Juicy Couture" mit den Maßen 70 x 46 x 25 Zentimetern.

In solch einem Rollkoffer der Marke "Juicy Couture" befand sich die Leiche. Quelle: Kripo Esslingen

Fragen nach Zeugen

Wem ist zwischen dem 22. Juli und dem 28. August 2025 rund um den Fundort in Filderstadt etwas Verdächtiges aufgefallen?

Wer kennt oder hat einen solchen Koffer gesehen?

Wer weiß, wo ein Koffer dieser Marke und Größe gekauft wurde oder wer ihn besessen hat?

Belohnung Für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat führen, wurde eine Belohnung in Höhe von 1.000 Euro ausgesetzt.



Zuständig

Kripo Esslingen

Telefon: 0711 / 39 90 660

Ab 18. September: 0711 / 39 90 0