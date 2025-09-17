Ein Besuch in einem Wettbüro in Maintal-Dörnigheim endete für die Gäste und Mitarbeiter beinahe tödlich. Ein Unbekannter schoss von der Straße aus blindlings auf den Laden.

XY-Szenenfoto: Ein Mitarbeiter wirft sich geistesgegenwärtig zu Boden, als die Geschosse einschlagen. Quelle: ZDF

Donnerstag, 25. Januar 2024, gegen 21:40 Uhr: Die Besucher eines Wettlokals in der Kennedystraße in Maintal-Dörnigheim kamen noch einmal mit dem Schrecken davon, nachdem ein unbekannter Täter mit einer Pistole sieben Kugeln durch die verglaste Ladenfront feuerte.

Billigend Tote in Kauf genommen

Dass es zu keinen Toten oder Schwerverletzten gekommen war, war reines Glück. Die Frontscheiben des Wettbüros waren aus blickdichtem Milchglas. Der Schütze musste also in Kauf genommen haben, dass möglicherweise Personen in der Schusslinie standen. Ein Mitarbeiter des Wettbüros hatte sich reaktionsschnell zu Boden geworfen. Alle anderen Gäste befanden sich zu dem Zeitpunkt in einem hinteren Raum - in trügerischer Sicherheit.

Der Täter hat von der Straßenmitte aus auf das Wettbüro geschossen. Quelle: Kripo Offenbach

Die Wand, die diesen hinteren Raum abtrennte, war aus dünnen Gipsplatten gefertigt. Auch dort schlugen die Kugeln ein. Nur durch Zufall hatten die Kugeln die Platten nicht durchschlagen, sondern blieben in den schmalen Alu-Profilen der Wandkonstruktion stecken. Der oder die Täter konnten nach den Schüssen unerkannt flüchten.

Der Tatort liegt an einer vielbefahrenen Wohn- und Geschäftsstraße in Maintal-Dörnigheim. Quelle: ZDF/Google Earth

Ermittler suchen Zeugen

Die meisten Zeugen aus dem Laden konnten nach der Tat von der Polizei befragt werden - bis auf einen. Ein Mann hatte sich nach den Schüssen vom Tatort entfernt - noch vor dem Eintreffen der Polizei.

Dieser unbekannte Zeuge ist nach den Schüssen aus dem Wettbüro verschwunden. Quelle: Kripo Offenbach

Geschosshülsen sichergestellt

Nach der Tat fand die Polizei auf der Straße vor dem Wettbüro Geschosshülsen vom Kaliber 7,65 Millimeter Browning. Aufgrund der Spuren an der Munition gehen die Ermittler von einer halbautomatischen Pistole des serbischen Herstellers Crvena Zastava, Modell 67 als Tatwaffe aus. Im ehemaligen Jugoslawien war sie unter anderem auch als Dienstwaffe der Polizei verbreitet.

Ein Vergleichsbild der vermutlichen Tatwaffe des unbekannten Täters: Eine Pistole des serbischen Herstellers Crvena Zastava, Modell 67. Quelle: Kripo Offenbach

Fragen nach Zeugen

Wer kann Hinweise zu dem unbekannten Zeugen aus dem Wettbüro geben?

Das Wettbüro liegt in der Kennedystraße - an einer vielbefahrenen Wohn- und Geschäftsstraße in Maintal-Dörnigheim. Möglicherweise haben Autofahrer oder weitere Anwohner am Abend des 25. Januar 2024 gegen 21:40 Uhr ungewöhnliche Beobachtungen gemacht?

Zuständig Kripo Offenbach

Telefon: 069 / 80 98 33 06

Ab 18. September: 069 / 80 98 0