Aktenzeichen XY vom 17.9.2025:Mord an Touristin aus Texas
Ein Urlaub in Deutschland endete für eine junge amerikanische Touristin tödlich. Ein besonders brutaler Fall, der die Kripo Koblenz bis heute beschäftigt.
Am Morgen des 26. September 1994 wollte die 27-jährige Studentin Amy Lopez aus Texas die Festung Ehrenbreitstein bei Koblenz über den "Felsenweg" besteigen. Dort verlor sich ihre Spur. Wenig später wurde ihre Leiche in einem abgelegenen Raum der Festung gefunden - dem sogenannten General-Aster-Zimmer. Das ist ein abgelegener Raum in der Festung, der nur Ortskundigen bekannt sein dürfte.
Ein brutaler Mord
Gegen 10 Uhr wurde die Leiche von Amy Lopez von zwei Jugendlichen in dem Zimmer entdeckt. Sie war vergewaltigt und dann getötet worden. Inzwischen konnte in einem aufwendigen Verfahren die DNA des mutmaßlichen Täters festgestellt werden.
Nach dem Mord hatte der Täter mehrere persönliche Gegenstände des Opfers mitgenommen: unter anderem eine Brille mit brauner Fassung, ein silbernes Armkettchen aus groben Gliedern, eine silberfarbene Timex-Digitaluhr mit beschädigtem Armband, weiße Nike-Sportschuhe "Cross Trainer Low", Größe 39, mit pinkfarbenen Details sowie eine weiße Bauchtasche mit Travellerschecks und Dollarnoten. Diese Objekte könnten noch heute im Besitz des Täters sein.
Täter wohl aus der Gegend
Die Ermittlungen ergaben folgendes Täterprofil: Der Mann war mit hoher Wahrscheinlichkeit ein männlicher Einzeltäter zwischen 18 und 35 Jahren, ohne persönlichen Bezug zum Opfer, aber mit Vorerfahrungen in Gewalt- oder Sexualdelikten. Er dürfte einen starken regionalen Bezug zum Tatort gehabt haben - sei es durch Arbeit, Wohnort oder familiäre Bindungen. Möglicherweise ist er später weggezogen.
Fragen nach Zeugen
- Wer hat Amy Lopez am 26. September 1994 zwischen 9 Uhr und 10:15 Uhr in Koblenz gesehen?
- Wer machte im Bereich der Festung Ehrenbreitstein verdächtige Beobachtungen?
- Gibt es weitere Personen, die in der Umgebung der Festung Ehrenbreitstein oder Koblenz Opfer von z.B. Sexualstraftaten wurden?
Für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat führen, wurde eine Belohnung in Höhe von 10.000 Euro ausgesetzt.
Zuständig
Kripo Koblenz
Telefon: 0261 / 103 50 399
Ab 18. September: 0261 / 103 0
Mehr zu Aktenzeichen XY
- mit Video
Aktenzeichen XY vom 17.9.2025:Eine Leiche im Rollkoffer in Filderstadt
- mit Video
Aktenzeichen XY vom 17.9.2025:Sechsfacher versuchter Mord in Wettbüro
- mit Video
Aktenzeichen XY vom 17.9.2025:Leiche in der Waal: Stammt Tote aus Deutschland?
- mit Video
Aktenzeichen XY vom 17.9.2025:Schwerer Raubüberfall in Villa
- mit Video
Aktenzeichen XY vom 17.9.2025:Mord an Touristin aus Texas
- mit Video
Die Nominierungen für 2025:XY-Preis: Mit Zivilcourage ins Rampenlicht
- mit Video
Aktenzeichen XY vom 17.9.2025:Brandstiftung in Köln mit tödlichen Folgen