Ein Urlaub in Deutschland endete für eine junge amerikanische Touristin tödlich. Ein besonders brutaler Fall, der die Kripo Koblenz bis heute beschäftigt.

XY-Szenenfoto: Eine Tat, die die Region Koblenz bis heute erschüttert - die Vergewaltigung und der Mord an einer amerikanischen Studentin. Quelle: ZDF

Am Morgen des 26. September 1994 wollte die 27-jährige Studentin Amy Lopez aus Texas die Festung Ehrenbreitstein bei Koblenz über den "Felsenweg" besteigen. Dort verlor sich ihre Spur. Wenig später wurde ihre Leiche in einem abgelegenen Raum der Festung gefunden - dem sogenannten General-Aster-Zimmer. Das ist ein abgelegener Raum in der Festung, der nur Ortskundigen bekannt sein dürfte.

Die aktuelle Ausgabe sucht nach neuen Hinweisen im Cold Case um eine junge Amerikanerin, die während des Urlaubs in Deutschland vergewaltigt und emordet wurde. 17.09.2025

Ein brutaler Mord

Gegen 10 Uhr wurde die Leiche von Amy Lopez von zwei Jugendlichen in dem Zimmer entdeckt. Sie war vergewaltigt und dann getötet worden. Inzwischen konnte in einem aufwendigen Verfahren die DNA des mutmaßlichen Täters festgestellt werden.

1994: Die amerikanische Studentin Amy Lopez war erst 27 Jahre alt, als sie ermordet wurde. Quelle: Kripo Koblenz

Nach dem Mord hatte der Täter mehrere persönliche Gegenstände des Opfers mitgenommen: unter anderem eine Brille mit brauner Fassung, ein silbernes Armkettchen aus groben Gliedern, eine silberfarbene Timex-Digitaluhr mit beschädigtem Armband, weiße Nike-Sportschuhe "Cross Trainer Low", Größe 39, mit pinkfarbenen Details sowie eine weiße Bauchtasche mit Travellerschecks und Dollarnoten. Diese Objekte könnten noch heute im Besitz des Täters sein.

Verschwundenene Schmuck- und Kleidungsstücke von Amy Lopez: Armkettchen, Brille, Nike-Sportschuhe und Bauchtasche Quelle: Kripo Koblenz

Täter wohl aus der Gegend

Die Ermittlungen ergaben folgendes Täterprofil: Der Mann war mit hoher Wahrscheinlichkeit ein männlicher Einzeltäter zwischen 18 und 35 Jahren, ohne persönlichen Bezug zum Opfer, aber mit Vorerfahrungen in Gewalt- oder Sexualdelikten. Er dürfte einen starken regionalen Bezug zum Tatort gehabt haben - sei es durch Arbeit, Wohnort oder familiäre Bindungen. Möglicherweise ist er später weggezogen.

Die Festung Ehrenbreitstein ist ein beliebtes Ausflugsziel. Der Tatort, das General-Aster-Zimmer, ist jedoch weniger bekannt. Quelle: Google Earth / ZDF

Fragen nach Zeugen

Wer hat Amy Lopez am 26. September 1994 zwischen 9 Uhr und 10:15 Uhr in Koblenz gesehen?

Wer machte im Bereich der Festung Ehrenbreitstein verdächtige Beobachtungen?

Gibt es weitere Personen, die in der Umgebung der Festung Ehrenbreitstein oder Koblenz Opfer von z.B. Sexualstraftaten wurden?

Belohnung Für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat führen, wurde eine Belohnung in Höhe von 10.000 Euro ausgesetzt.



Zuständig

Kripo Koblenz

Telefon: 0261 / 103 50 399

Ab 18. September: 0261 / 103 0