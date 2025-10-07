Italien: Seit fünf Jahren flüchtiger Mafia-Boss festgenommen

Die italienische Polizei hat einen gesuchten Mafia-Boss im Schlaf überrascht und verhaftet. Der 39-Jährige hatte sich in Foggia versteckt. Er war seit fünf Jahren auf der Flucht.

Seit fünf Jahren auf der Flucht

In Apulien ist der italienischen Polizei ein lange gesuchter Mafia-Boss ins Netz gegangen. Quelle: dpa

Italiens Polizei hat einen seit fünf Jahren flüchtigen Mafia-Boss festgenommen. Die Festnahme am frühen Morgen gelang den Einsatzkräften nach monatelangen Ermittlungen in der Stadt Foggia in der süditalienischen Region Apulien, wie die Carabinieri mitteilten. Der 39-Jährige hatte sich demnach in einem Randbezirk der Stadt versteckt.

Waffenhandel, Prostitution, Raubüberfälle

Der Mann soll der sogenannten Società foggiana angehören. Diese Gruppierung des organisierten Verbrechens in Apulien agiert vor allem in der Provinzhauptstadt Foggia und ihrem Umland.

In ihren kriminellen Aktivitäten ist die Società foggiana breit aufgestellt: Von illegaler Müllentsorgung, Waffenhandel und Prostitution reichen sie bis hin zu bewaffneten Raubüberfällen.

Polizei überrascht Mafia-Boss im Schlaf

Der nun festgenommene Mafia-Boss sei bei dem morgendlichen Einsatz im Schlaf überrascht worden und habe sich ohne Widerstand ergeben, hieß es weiter. Bei dem Mann wurde eine Pistole mit entfernter Seriennummer sowie eingelegtem Magazin mit sechs Patronen gefunden.

Wegen mafiöser Aktivitäten war er bereits in erster Instanz zu zwölf Jahren Haft verurteilt worden.