Selbst ernannte Business Gurus oder Lifestyle Coaches gehen via Social Media auf Kundenfang. Sie zeigen ihren vermeintlichen Reichtum und locken mit vollmundigen Versprechen.

In der neuen Ausgabe des XY-Spezials "Vorsicht, Betrug!" zeigt Rudi Cerne die aktuellen Betrugsmaschen und gibt mit der Polizei, Betroffenen und Experten Verhaltenstipps.

Coaching-Angebote auf Social Media

Die unseriösen Online-Coaches sprechen ihre potenziellen Opfer über Social-Media-Kanäle persönlich an. Es wird die Teilnahme in einer besonderen Gruppe in Aussicht gestellt und suggeriert, man sei auserwählt. Wer auf dem Weg zum Erfolg dabei sein möchte, müsse diese einmalige Chance sofort nutzen.