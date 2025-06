Aktenzeichen XY vom 25. Juni: Das sind die ersten Ergebnisse

65-Jähriger im Park ermordet: Hinweise zu einem Holzpfahl am Tatort

Gleich der erste in der Sendung vorgestellte Fall ging unter die Haut. Rentner Suren I. aus Erlensee wurde während seines täglichen Spaziergangs brutal getötet und im städtischen Erlenwäldchen gefunden. Viele Einwohner von Erlensee kannten den 65-Jährigen und drückten ihre Betroffenheit aus. Die Hinweise der Zuschauer bezogen sich überwiegend auf den in der Sendung gezeigten Holzpfahl, der mit dem Verbrechen in Verbindung stehen könnte. Näheres wollten die Ermittler der Kripo Offenbach aus ermittlungstaktischen Gründen noch nicht verraten.

Geschäftsmann von Einbrechern erschlagen: Hinweis zum Verbleib der Tatbeute

Cold Case Ulrike Herrmann: Fahndung nach schwarzem Mercedes

Neue Spur nach 35 Jahren: Im Jahr 1990 verschwand die Studentin Ulrike Herrmann nach ihrer Rückkehr aus einem Auslandsurlaubs. Ihre Leiche wurde später in einem Waldstück in Niedersachsen, bei Räderloh gefunden. Es haben sich nun mehrere Lkw-Fahrer gemeldet, die Ulrike Herrmann damals am Rasthof Allertal-Ost gesehen haben wollen.



Einer von ihnen konnte sich aufgrund ihrer auffälligen Kleidung an die 26-Jährige erinnern. Er will sogar gesehen haben, wie die junge Frau in einen schwarzen Mercedes eingestiegen ist. Die Ermittler der Kripo Gifhorn hoffen nun auf einen neuen Durchbruch in dem 35 Jahre alten Cold Case.