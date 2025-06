Aktenzeichen XY vom 25.6.2025 : Cold Case: Junge Anhalterin aus Kiel ermordet

25.06.2025 | 20:15 |

Ulrike Herrmann kehrte am 23. Oktober 1990 von einem Urlaub in Kanada nach Deutschland zurück. Von Frankfurt am Main wollte sie per Anhalter nach Hamburg. Dort kam sie nie an.