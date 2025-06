Der 65 Jahre alte Suren I. wurde Mitte Mai in Erlensee in Hessen brutal getötet.

Wie jeden Abend hatte sich der Rentner Suren I. aus Erlensee in Hessen am 15. Mai 2025 aufgemacht, um seine abendliche Runde durchs Stadtgebiet zu drehen. Als der 65-jährige aus Armenien stammende Mann nicht nach Hause zurückkehrte, alarmierte seine Familie die Polizei.

Der Mord an einem 65-jährigen Rentner in Erlensee in Hessen ist einer der Fälle der aktuellen Sendung. Rudi Cerne und die Kripo hoffen auf wertvolle Hinweise.

25.06.2025 | 89:48 min