Wer weiß, was 2015 mit Arne Hermsen geschehen ist?

Zum Zeitpunkt seines Verschwindens war Arne Hermsen 31 Jahre alt und wohnte mit seiner Mutter in der niederländischen Stadt Gennep in der Provinz Limburg.

Mit wem telefonierte Arne Hermsen?

Am 13. Februar 2015 soll Arne Hermsen während seiner Arbeit ein Telefonat mit einer unbekannten Person geführt haben. Nach Aussagen seiner Kollegen soll er danach aufgebracht und innerlich aufgewühlt gewesen sein. Sein Vorgesetzter bot ihm daraufhin an, am Nachmittag nach Hause zu gehen.