Aktenzeichen XY vom 17. September: Das sind die ersten Ergebnisse

Bei den aktuellen Fällen von Aktenzeichen XY ist die Polizei wieder auf Ihre Mithilfe angewiesen. Ein erster Überblick über die vielversprechenden Zuschauerhinweise.

Das sind die ersten Ergebnisse zu den Fällen

Der Cold Case um eine ermordete amerikanische Touristin war einer der Fälle der Sendung. 17.09.2025 | 91:00 min

In der neuesten Ausgabe von "Aktenzeichen XY… Ungelöst" bat die Kriminalpolizei wieder um die Unterstützung der Zuschauer. Von Brandstiftung, Raubüberfällen bis hin zu brutalem Mord - jeder Hinweis kann zur Aufklärung dieser schweren Verbrechen führen.

Fabian Puchelt vom LKA Bayern konstatierte besondere Emotionalität an diesem Abend. Die Zuschauer waren sehr ergriffen und fieberten, wie immer, mit den Ermittlern mit.

Mord auf der Festung Ehrenbreitstein: Hinweis zu möglichem Täter

Ein Fall, der Koblenz bis heute beschäftigt. 1994 wurde die amerikanische Touristin Amy Lopez auf der Festung Ehrenbreitstein tot aufgefunden. Ermittlungen ergaben, dass sie vergewaltigt wurde - und brutal ermordet. Kriminalhauptkommissarin Simone Roeder vermutet einen starken regionalen Bezug des Täters zum Tatort.

Und tatsächlich. Noch während der Sendung ging der Anruf eines Mannes ein, der sich 1994 in der Gegend um die Festung Ehrenbreitstein aufhielt. Er konnte sich an einen Mann erinnern, der damals durch Prahlereien aufgefallen war. Er brüstete sich mit diversen Fraueneroberungen.

In dem Zusammenhang ging es auch um eine Frau, die unter anderem Spanisch sprach - so wie Amy Lopez. Die Angaben würden in den nächsten Tagen überprüft und entsprechend weitere Ermittlungen angestellt.

Ein brutaler Raub mit hoher Beute: Hinweis zu ähnlichem Fall

Bei einem Raub an einem älteren Ehepaar in Düsseldorf entkamen die Täter mit einer Beute im Wert von mehreren hunderttausend Euro. Besonders wertvoll war der Schmuck, den sie raubten. Dieser war nur kurzfristig in ihrem Haus zwischengelagert worden. Wussten die Täter möglicherweise davon?

Kriminalhauptkommissarin Milva Herzog zog nach ihrem Auftritt bei XY Bilanz: Es seien mehrere Hinweise eingegangen, die man nun genauer untersuche. Unter anderem meldete sich eine Frau aus dem Großraum Düsseldorf, deren Großeltern ebenfalls ausgeraubt wurden.

Die Täterbeschreibung und der Modus Operandi seien dabei identisch gewesen. Ob was dran sei, müssten natürlich nun erst die Überprüfungen ergeben.

Verhaftung mit Hilfe von XY-Zuschauern: Tatverdächtiger verhaftet

Der brutale Mord an einer Krankenschwesterschülerin in Aschaffenburg vor 41 Jahren steht kurz vor der Aufklärung. Ein Tatverdächtiger konnte mit Hilfe der XY-Zuschauer in der Türkei ausfindig gemacht und von den türkischen Behörden verhaftet werden.

Am Freitag, vergangene Woche, wurde er nach Deutschland ausgeliefert. Noch bei der Verhaftung gestand er die Tat. In einer ersten Vernehmung machte er umfangreiche Angaben.

